Amazon bringt innovatives Rennspiel zu "The Grand Tour"

Orte und Autos aus Serie werden in Game für Playstation 4 und Xbox One integriert

Amazon bringt mit The Grand Tour Game ein Rennspiel mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May – den Protagonisten der Serie The Grand Tour. Dabei setzt der Hersteller auf eine innovative Herangehensweise. Neue Episoden zu dem Game werden nämlich zeitgleich mit der dritten Staffel der Serie hinzugefügt.

worthplayingvideos Trailer zu The Grand Tour Game.

Orte und Autos aus Serie

Dabei sollen die Fahrzeuge und Orte aus The Grand Tour in das Spiel integriert werden. Die Original-Stimmen von May, Clarkson und Hammond sind freilich auch dabei. "Es ist ein Videospiel mit mir, dem Langsamen und dem Auto-Crasher. Das ist alles, was ihr wissen müsst", kommentierte Jeremy Clarkson das neue Rennspiel.

Splitscreen und Power-Ups

Spieler können bei The Grand Tour Game auch gegeneinander antreten, entweder online oder über Splitscreen für vier Spieler. Power-Ups sind ebenso Teil des Games, man kann also damit rechnen, dass es wohl ein Arcade-Racer für zwischendurch wird. The Grand Tour Game erscheint für Playstation 4 und Xbox One, einen Release-Zeitpunkt gibt es vorerst nicht. (red, 22.08.2018)