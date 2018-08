ORF bestätigt Pläne zu "ZiB2" am Wochenende

"ZiB2"-Chef gesucht: Christoph Varga, Ulla Kramar-Schmid und Matthias Schmelzer unter Bewerbern

Wien – Am Montag endete die Bewerbungsfrist für den neuen "ZiB 2"-Chef. Wie berichtet übernahm Wolfgang Wagner, der langjährige Leiter des ORF-Nachrichtenflaggschiffs, die Führung des "Report".

Unter den Bewerbern befinden sich nach STANDARD-Infos "ZiB"-Wirtschaftschef" Christoph Varga, "ZiB"-Redakteurin Ulla Kramar-Schmid und Sendungsplaner Matthias Schmelzer. Bewerber mit den aussichtsreichsten Chancen soll Christoph Varga sein. Ihm wurden schon Ambitionen auf den Job des Chefredakteurs von ORF 2 nachgesagt. Geworden ist es schließlich Matthias Schrom, vormals "ZiB"-Innenpolitik.

Laufend Überlegungen

Auf den neuen "ZiB2"-Chef wartet jedenfalls Arbeit. Über Pläne, wonach eine Wochenendausgabe der "ZiB2" geplant ist, berichtete zuletzt der "Kurier". Der ORF bestätigt das Vorhaben: "Es gibt laufend Überlegungen zum weiteren Ausbau der Infokompetenz, so auch in diese Richtung, Details sind aber erst in Ausarbeitung." (prie, 22.8.2018)