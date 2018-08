Geschlechtsumwandlung: Es braucht interdisziplinäre Anlaufstellen

Menschen, die sich in ihrem biologischen Geschlecht fremd fühlen sind psychisch nicht als krank einzustufen

Bei den diesjährigen Gesundheitsgesprächen in Alpbach standen erstmals Menschen im Mittelpunkt, die sich in ihrem biologischen Geschlecht fremd fühlen – Gender-Dysphoria ist der neue Fachbegriff. Solche Personen sind psychisch nicht als krank einzustufen und haben etliche Möglichkeiten, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Wichtig sind dabei interdisziplinär agierende Anlaufstellen mit spezialisierten Ärzten. Führend in Europa sind Holland, Belgien und Großbritannien.



Wenn es um Gesundheit geht, kann nicht mehr länger zwischen national und global unterschieden werden", meint Ilona Kickbusch, Expertin für Global Health, beim Forum Alpbach und präsentierte Planetary Health als neuen Fachbegriff. Die Idee kommt aus dem Umweltschutz und soll nun auch in der Gesundheit Einzug halten, schließlich wird sie ebenfalls durch internationalen Handel, weltweite Reisetätigkeit und globale Finanzierungssysteme mitbestimmt. (pok, 22.8.2018)