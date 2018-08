Ehemaliger BND-Chef warnt vor Informationsaustausch mit Österreich

"Bei solchen Vorgängen wie in Österreich" sei es "unglaublich schwierig", dass die Geheimhaltung gewahrt werde, sagt August Hanning, Ex-Chef des Bundesnachrichtendienstes

Berlin/Wien – Seit der Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Februar gab es immer wieder Spekulationen über eine Beeinträchtigung der Beziehung zu ausländischen Diensten. Zuletzt hatte die "Washington Post" berichtet, dass andere Geheimdienste Österreich von ihren Informationen ausschließen würden und das BVT gelähmt sei.

Nun kommt eine Warnung aus Deutschland: August Hanning, Ex-Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), mahnt beim Informationsaustausch mit Österreich zur Vorsicht. Für die internationale Zusammenarbeit der Dienste sei die Sicherheit darüber "unabdingbar", dass "sensible Informationen auch beim Partnerdienst sicher sind", sagte Hanning der "Bild". Die Geheimhaltung müsse gewahrt werden, was "bei solchen Vorgängen wie in Österreich natürlich unglaublich schwierig" sei. Beim Informationsaustausch mit Österreich sei nun "extreme Vorsicht geboten".

BVT-Chef Peter Gridling hatte zuletzt dementiert, dass andere Geheimdienste Österreich von ihren Informationen ausschließen würden. Die Zusammenarbeit mit den nachrichtlichen Partnerdiensten funktioniere "in wesentlichen Bereichen unverändert gut", es gebe derzeit "keine spürbaren Einschränkungen", erklärte er am Montag in einer Aussendung. (red, 22.8.2018)