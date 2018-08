"Dark Pictures Anthology" angekündigt: Albträume für Horrorspielfans

Beginnend mit "Man of Medan" startet Entwickler Supermassive eine Serie eigenständiger Horrorspiele

Das britische Studio Supermassive Games, unter anderem bekannt für den Teen-Schocker Until Dawn, hat mit Dark Pictures Anthology eine neue Serie eigenständiger Horrorspiele für PC, Playstation 4 und Xbox One angekündigt.

Jedes Spiel werde eine eigenständige Geschichte und Kulisse sowie jedes Mal einen anderen Cast an Charakteren bieten. Laut den Entwicklern werde das Serienformat es Spielern erlauben, in eine ganze Reihe von Horror-Subgenres einzutauchen.

Schrei auf hoher See

Den Anfang macht der 2019 erscheinende Titel Man of Medan, indem eine Gruppe befreundeter Taucher im Südpazifik nach Schätzen taucht, in der Tiefe jedoch nur auf Angst und Schrecken stößt.

Mit der Aussicht, ein reich beladenes Zweiter-Weltkrieg-Schiffswrack zu finden, machen sich vier junge Amerikaner und deren Skipper auf den Trip ihres Lebens. Es läuft allerdings wenig nach Plan, heißt es in der Beschreibung. Ein Sturm zieht auf und schon bald findet sich die Truppe gefangen auf einem Geisterschiff wieder. Unvorstellbaren Schrecken ausgesetzt, müssen sie einen Weg aus dem Wrack und dessen düsterer Geschichte finden.

Entscheidung über Leben und Tod

Beim Gameplay orientiert sich Supermassive klar am vorangegangenen Hit Until Dawn. Die stark auf Story und Dialoge fokussierten Mechaniken überlassen Spielern zahlreiche Entscheidungen über den Verlauf des Spiels, die nicht zuletzt auch den Tod einzelner Charaktere bedingen können.

Mit dem Episodenformat hofft Supermassive den Puls der Zeit treffen zu können und nimmt sich dabei ein Vorbild an immer populärer werdenden TV-Serien. So sollen sich Horrorfans in regelmäßigen Abständen einen Kick holen können. Herausgeber der Dark Pictures Anthology ist Bandai Namco. (red, 22.8.2018)