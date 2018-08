Tesla-Fans machen Musks Freundin Grimes für Krise verantwortlich

Sexistische Kommentare und Jubel, weil Musk seiner Freundin nicht mehr auf Twitter folgt

An der Krise von Autobauer Tesla und dessen Chef Elon Musk sollen nicht etwa verfehlte Produktionsziele, geplatzte Deals mit saudischen Fonds oder ein Burn-Out des CEOs schuld sein – sondern Musks Freundin Grimes. Diese frauenfeindliche Theorie glauben zumindest eine Vielzahl von Tesla-Fans, die die Sängerin in sozialen Medien beschimpfen.

Hoffen auf Trennung

Die Finanzwebseite Street Insider berichtet etwa darüber, dass Musk seiner Freundin nicht mehr auf Twitter folgt. Fans hoffen angeblich, dass sich die beiden getrennt haben, was "dazu führen könnte, dass sich Musk wieder erholt".

Als Indiz für Grimes schlechten Einfluss führen sie eine bizarre Episode mit der Rapperin Azelia Banks an, die tagelang in Musks Haus auf Grimes warten musste. Banks gab dann an, dass Musk "auf Acid" getwittert habe.

"Trophäe"

Dem Hass auf Grimes steht Musks Ex-Freundin Amber Heard gegenüber, die bei Tesla-Fans einen guten Ruf hat. "Er bekommt eine Trophäe ab und sieht aus wie ein Gewinner, deshalb glaubt die Öffentlichkeit auch, sein Unternehmen gewinnt", sagte die Manager-Beraterin Debra Benton vergangenes Jahr – mit der Trophäe ist Schauspielerin Heard gemeint.

Wie Vox.com aufzeigt, ist diese Erzählung alles andere als neu. Yoko Ono wurde für die Trennung der Beatles verantwortlich gemacht, und schon in der Bibel oder bei den alten Griechen finden sich Geschichten über "böse Frauen", die den Erfolg der Männer zerstören.

Investoren beobachten Liebesleben



Im Fall von Musk seine Freundinnen für Teslas Wohlergehen verantwortlich zu machen, ist absurd. Wie die humoristische Finanzwebsite Dealbreaker schreibt: "Lasst uns einen Moment die Schönheit daran erkennen, dass 'seriöse' Investoren die Aktivitäten von Elon Musks Social Media-Accounts beobachten, um sein Dating-Leben zu deuten und das auf Teslas künftige Performance umzulegen". (red, 21.8.2018)