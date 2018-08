Gerüchte über EU-Kommissarsposten für Othmar Karas

Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament gilt "Presse" und ORF zufolge als Favorit für das Amt des nächsten EU-Kommissars aus Österreich. Er selbst weist die Spekulationen als "Gerücht" zurück

Brüssel/Wien – Der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas gilt als Favorit für das Amt des nächsten österreichischen EU-Kommissars. Dies schrieb die Tageszeitung "Die Presse" am Dienstag unter Berufung auf ÖVP-Kreise. Ähnliches berichtete am Dienstag auch die "ZiB 1" im ORF über den ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament. Die Ernennung von Karas als Nachfolger von EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) wäre freilich eine "große Überraschung", wie die "Presse" anmerkt.

Karas selbst wies die Personalspekulationen allerdings zurück: "Das ist ein Gerücht, die Entscheidung über die Besetzung des EU-Kommissarspostens fällt frühestens in einem Jahr", erklärte Karas am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

Karas ist dafür bekannt, dass er die verbale Konfrontation mit der Bundesregierung nicht scheut. Zuletzt hatte Karas etwa die angebliche Wahlbeobachtung zweier FPÖ-Politiker in Kambodscha verurteilt, während aus der ÖVP sonst keine Kritik zu hören war. Die FPÖ gebe sich als "Feigenblatt für nichtdemokratische Regierungen und autoritäre Systeme", sagte Karas dem STANDARD, nachdem Axel Kassegger und Johannes Hübner der Parlamentswahl in Kambodscha einen Persilschein ausgestellt hatten, obwohl die EU sie als weder rechtmäßig noch glaubwürdig bezeichnet hatte. (APA, maa, 22.8.2018)