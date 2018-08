"Cyberpunk 2077": Neue Screenshots entführen in die Gangsterwelt

CD Projekt Red zeigt männliche Version des Hauptcharakters V in Aktion

CD Projekt Red hat auf der Gamescom frische Screenshots zum Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Darin zu sehen ist Hauptcharakter V in männlicher Ausgabe sowie vermutlich dessen Mitstreiter Jackie Welles, ein Auftragskiller.

Wie berichtet, schlüpft man im Open-World-Game in die Rolle einer Söldnerin oder eines Söldners und muss sich durch in gar nicht so ferner Zukunft durch die Unterwelt des von Konzernen kontrollierten Großstadtdschungels Night City schlagen.