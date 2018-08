Schwache Salzburger Nullnummer in Belgrad

Ein weitgehend ereignisloses Playoff-Hinspiel endet 0:0. Die Chance auf die Gruppenphase lebt, doch das Resultat ist ein gefährliches

Belgrad – Red Bull Salzburg hat am Dienstagabend mit einem 0:0 im Playoff-Hinspiel bei Roter Stern Belgrad die Chancen, im elften Anlauf endlich die Gruppenphase der Champions League zu erreichen, zumindest nicht dramatisch verschlechtert.

Nicht einmal 300 Zuseher verloren sich im 55.000 Menschen fassenden Stadion Rajko Mitić von Belgrad. Wenige hundert Anhänger des serbischen Meisters sangen vor der "Marakana" genannten Arena für ihr Team, vielleicht auch ein paar jener Hooligans, die mit rassistischen Gesängen während der Qualifikationspartie gegen den litauischen Vertreter Marijampole Ende Juli für die Stadionsperre von zwei Spielen gesorgt hatten.

Die, nun ja, Kulisse, schien die Gastgeber von Beginn an zu lähmen. Roter Stern, in dieser Saison wie die Salzburger noch ungeschlagen und aufgrund des früheren Qualifikationsbeginns mit bereits sechs internationalen Einsätzen gesegnet, schien fast auf das Rückspiel am Mittwoch in Salzburg zu warten, zu dem die eigenen Fans ja zugelassen sind.

Die Gäste hatten zunächst jedenfalls keine Mühe, das Geschehen zu kontrollieren, mussten aber aufpassen, nicht selbst in Untätigkeit zu verfallen. Dementsprechend chancenarm blieben die ersten 45 Minuten. Zlatko Junuzović gab den ersten Schuss aufs Tor ab (20.), die einzige Halbchance fand Reinhold Yabo vor, dessen Schlenzer Sekunden vor dem Pausenpfiff aber deutlich am linken Kreuzeck vorbeistrich.

Bessere Chancen für Belgrad

Junuzović musste mit Muskelbeschwerden in der Kabine bleiben, für ihn kam Xaver Schlager. Viel neuer Schwung kam aber nicht. Ja, Cican Stankovic wurde von den Serben zusehends belästigt. In der 69. Minute musste sich Salzburgs Goalie nach einem Eckballgeschenk von Ramalho zweimal ordentlich strecken – erst bei einem Kopfball von Milos Degenek und gleich darauf beim Versuch von Nikola Stoiljkovic.

Coach Marco Rose versuchte seine Truppe noch einmal anzuspornen, es lag aber am aufmerksamen Torhüter Stankovic, mit einer schönen Parade nach einem Schuss von Veljko Simic das insgesamt gefährliche Ergebnis in letzter Minute zu retten. (red, 21.8. 2018)

Champions League, Playoff, Hinspiel:

Roter Stern Belgrad – Red Bull Salzburg 0:0. Belgrad, Stadion Rajko Mitic, 200, SR Daniele Orsato (ITA).

Roter Stern: Borjan – Stojkovic, Savic (46. Babic), Degenek, Rodic – Jovicic, Krsticic – Cafu (60. Simic), El Fardou, Radonjic – Stojiljkovic (79. Jovancic)

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer – Samassekou – Haidara, Wolf (87. Minamino), Junuzovic (46. X. Schlager) – Yabo (79. Daka), Dabbur

Gelbe Karten: keine bzw. Haidara, Minamino, Dabbur

Rückspiel am 29. August in Salzburg. Gewinner in der Gruppenphase.