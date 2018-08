Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen schließt Deal mit Staatsanwaltschaft

51-Jähriger zählte zu Trumps engstem Zirkel. Nun soll er sich illegaler Wahlkampffinanzierung schuldig bekennen, so US-Medien

Washington – Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat nach Angaben des US-TV-Senders ABC News in New York einen Deal mit den staatlichen Strafverfolungsbehörden geschlossen. Er werden unter einem sogenannten "Plea Agreement" schuldig bekennen. Ob es darüber hinaus auch eine Zusammenarbeit geben würde, war noch unklar. Während die Nachrichtenagentur AP davon aufging, meldete CNN, dass dies nicht geplant sei. Laut dem TV-Sender droht Cohen trotz der Deals eine Gefängnisstrafe.

Üblicherweise werden solche Deals geschlossen, wenn sich die Staatsanwaltschaft von einem Verdächtigen wichtige Informationen oder Zeugenaussagen vor Gericht gegen einen anderen Angeklagten erwartet. Im Gegenzug für das Schludbekenntnis würde Cohen dann womöglich eine geringere Strafdrohung erwarten, sofern er mit den Behörden zusammenarbeitet. Tut er dies nicht, kann Cohen durch das Bekenntnis lediglich einen Prozess, nicht aber eine Strafe vermeiden. Eine erste Aussage des 51-Jährigen vor Gericht wurde für Dienstagabend erwartet.

Auswirkungen auf Trump

Der langjährige persönliche Anwalt des US-Präsidenten war am Rande der Tätigkeit von Russland-Sonderermittler Robert Mueller in den Fokus der Behörden geraten. Die Vorwürfe gegen ihn stehen aber nicht vorderhand mit den Untersuchungen hinsichtlich eines möglichen Einflusses Russlands auf die US-Wahl 2016 in Zusammenhang.

Ihm wird vorgeworfen, Einnahmen aus einem Taxiunternehmen in seiner Steuererklärung zu niedrig beziffert zu haben. Allerdings steht auch der Verdacht im Raum, er könnte Scheinfirmen eingerichtete haben, von deren Konten Schweigegelder an Frauen bezahlt wurden, die mit Trump Affären gehabt hatten. Die bekannteste dieser Persönlichkeiten ist die Pornodarstellerin und Regisseurin Stephanie Clifford, deren Künstlername Stormy Daniels lautet. Solche Zahlungen könnten den Tatbestand der illegalen Wahlkampffinanzierung erfüllen, heißt es. Laut mehreren US-Medien wurde erwartet, dass Cohens Schuldbekenntnis auch den Wahlkampf-Aspekt mit einschließt.

Tonbänder vom Präsidenten

Cohen, der seit einigen Wochen von Anwalt Lanny Davis vertreten wird, hatte schon ankündigen lassen, künftig einen anderen persönlichen Weg gehen zu wollen als Trump. Ende Juli war ein Tonband veröffentlicht worden, das Cohen im Geheimen von Trump angefertigt hatte. In dem Dokument, das aus dem Wahlkampf stammt, diskutieren Trump und Cohen mutmaßlich über Zahlungen von Schweigegeldern an "Playboy"-Model Karen McDougal. Trumps neuer Anwalt Rudy Giuliani stellte nach Bekanntwerden der Aufnahme in Abrede, dass sein Mandant gewusst habe, worauf Cohen in der Aufnahme Bezug nahm.

In Trumps engstem Kreise, dem einst auch Cohen angehört hatte, herrschte wegen der möglichen Zusammenarbeit des Avokaten mit den Behörden jüngst immer größere Aufregung. Cohen soll über zahlreiche Geschäftsvereinbarungen Trumps aus dessen Zeit als Firmenchef Bescheid wissen, die laut Berichten möglicherweise illegal sein hätten können. Zudem erhoffen sich Gegner Trumps auch Informationen über Wahlkampfpraktiken des Staatschefs. (Manuel Escher, 21.8.2018)