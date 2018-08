Pro und Kontra: Rechtsabbiegen bei Rot

PRO: Beatles und Rotlicht

von Michael Möseneder

Waren die Schnurrbärte, die die Beatles während ihrer Heroinexperimentierphase getragen haben, eine Zierde für die Pilzköpfe? Nein, waren sie nicht. Daher listet die US-Band Bloodhound Gang die Schnurrbärte in einem Lied als eines von mehreren Übeln des Alltags auf. Gleich nach "no right turn on red". Denn in den Vereinigten Staaten darf man grundsätzlich trotz Rotlichts der Ampel nach rechts abbiegen. Zu Recht.

Man mag zu Verkehrsminister Norbert Hofer stehen, wie man will, aber der Testbetrieb dieser Maßnahme in Linz ist zu begrüßen. Denn die in der Straßenverkehrsordnung erwähnte "Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs" kann gesteigert werden, wenn man nicht minutenlang an der leeren Kreuzung warten muss. Und im Leerlauf Abgase ausstößt – die Treibstoffersparnis war ein Mitgrund, warum die Möglichkeit in den USA überhaupt eingeführt wurde.

Es bleibt das Argument der Sicherheit. Die liegt natürlich primär in den Händen und Füßen der Autofahrerinnen und Autofahrer – die müssen aber bereits jetzt bei jedem Abbiegevorgang achtgeben, niemanden über den Haufen zu fahren. Bei einem Testprojekt in Kanada stiegen im Jahr 2003 die Unfallzahlen jedenfalls nicht signifikant, als freie Fahrt statt sinnloser Stillstand erlaubt wurde.

Und dafür ist ein Test da: Sollte in Oberösterreich tatsächlich schlechter Auto gefahren werden als in Nordamerika, kann man immer noch alles beim Alten lassen. (Michael Möseneder, 21.8.2018)