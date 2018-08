Klopp kontert Lahms Kritik an Löw

Liverpool-Trainer: "Wie soll ich das nett ausdrücken? Fahr da hin oder ruf einen an und sag es ihnen"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat Unverständnis für die öffentliche Kritik des deutschen Ex-Nationalteamspielers Philipp Lahm an DFB-Teamchef Jogi Löw nach dem WM-Aus geäußert.

"Wie soll ich das nett ausdrücken? Wenn du das zu sagen hast, als einer der deutschen Rekordnationalspieler, dann fahr da hin oder ruf einen an und sag es ihnen. Sprich nicht über deine Nationalmannschaft, in der du bis vor kurzer Zeit noch gespielt hast, als wärst du da nie gewesen. Das verstehe ich nicht", sagte Klopp im Gespräch mit Sport1.

Lahm hatte Löw nach dem WM-Scheitern kritisiert und einen "strafferen Führungsstil" gefordert. Klopp: "Ich kann damit nichts anfangen. Was sind denn straffere Regeln? Die Jungs müssen in Trainingsklamotten anreisen oder was? Was soll das denn?"

Scherzhaft ergänzte der 51-Jährige: "Vielleicht hat er es auch auf Bayerisch gesagt und es gab einen Übersetzungsfehler." (sid, 21.8.2018)