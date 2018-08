KTHE mit Bieder & Maier beim Red Dot-Award erfolgreich

Auszeichnung in den Kategorien Kategorien Brand Design/Identity und Packaging Design

Wien – Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) punktet bei internationalem Red Dot Design Award und holt dort eine Auszeichnung für das Markendesign der Kaffeemarke Bieder & Maier in den Kategorien Brand Design/Identity und Packaging Design.

foto: kthe

"Es ist eine große Ehre und Auszeichnung bei diesem internationalen Wettbewerb berzeugt zu haben" sagt Rudi Kobza, "es freut uns sehr, dass das mit viel Liebe entwickelte esign von "Bieder & Maier" international so gut ankommt und bestätigt unsere Überlegungen und Pläne für die internationale Erweiterung." Die Auszeichnung wird am 26. Oktober in Berlin im Rahmen einer Gala vergeben. (red, 21.8.2018)