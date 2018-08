Deutsche Bundesliga startet mit ÖFB-Legionärsrekord

Am Freitag startet die deutsche Bundesliga in ihre 56. Spielzeit – Mit dabei 28 Legionäre aus Österreich, so viele wie aus keinem anderen Land

Berlin/Wien – Wenn die deutsche Bundesliga am Freitag in die neue Saison startet, stellt kein Land mehr Legionäre als Österreich. 28 rot-weiß-rote Fußballer stehen bei vierzehn der achtzehn deutschen Bundesligaklubs unter Vertrag. Frankreich mit 24 Spielern und die Schweiz mit 17 folgen dahinter.

Die Bayern gelten nicht erst seit dem 5:0 im Supercup als haushoher Favorit. David Alaba ist nach seiner Verletzung gegen die Eintracht und dem verpassten Pokalspiel wieder fit und heiß auf seinen bereits achten Meistertitel mit den Münchnern. Ein Einsatz am Freitag gegen Hoffenheim (20.30 Uhr, live ZDF) ist möglich.

Kampf der ÖFB-Legionäre um die CL-Plätze

In Leipzig will das Österreicher-Trio Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer nach dem verpassten CL-Platz in der Vorsaison wieder die vorderen Plätze angreifen. Im Jahr vor dem Wechsel von Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann zu den Bullen soll die Rückkehr in die Königsklasse fixiert werden. Eben jener Julian Nagelsmann will sein letztes Jahr vor dem Abschied ebenfalls nicht ohne Erfolg beenden. Dabei bekommt er auch in dieser Saison wieder die Unterstützung der österreichischen Legionäre Stefan Posch und Florian Grillitsch, Robert Zulj verlieh die TSG zu Union Berlin.

Auf Schalke fühlt man sich nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison gut gerüstet. Mit Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und dem dritten Torhüter Michael Langer ist ebenfalls ein rot-weiß-rotes Trio im Kader, neben dem Bundesliga-Alltag wartet auf sie in dieser Saison auch die Königsklasse. Drei Österreicher finden sich mit Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan auch im Kader von Bayer Leverkusen. Das Verletzungspech bei der Werkself machte allerdings auch vor den Österreichern nicht Halt: ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger wird nach einem Innenbandeinriss im Pokalspiel bis zu zwei Monate fehlen.

Augsburger Hotspot für Österreich-Legionäre

Die größte Österreicher-Fraktion stellt auch in dieser Saison wieder der FC Augsburg. Mit den Verteidigern Martin Hinteregger und Kevin Danso, Georg Teigl sowie Stürmer Michael Gregoritsch stehen insgesamt vier Österreicher beim FCA unter Vertrag. Martin Harnik wechselte im Sommer von Hannover nach Bremen, wo er auf Florian Kainz und Bayern-Leihgabe Marco Friedl trifft.

Weiter Legionäre sind Torhüter Pavao Pervan (Wolfsburg), Valentino Lazaro (Hertha BSC), Phillipp Mwene und Karim Onisiwo (beide Mainz), Philipp Lienhart (Freiburg), Kevin Wimmer (Hannover 96), sowie Kevin Stöger bei Aufsteiger Düsseldorf und Georg Margreitter und Lukas Jäger bei Aufsteiger Nürnberg.

Einziger österreichischer Trainer auf dem Schleuderstuhl

Nach dem Abschied von Ralph Hasenhüttl in Leipzig und Peter Stöger in Dortmund geht mit Adi Hütter nur ein österreichischer Trainer in die neue Spielzeit. Der 48-Jährige, der in der vergangenen Saison mit den Young Boys sensationell Schweizer Meister wurde, steht nach dem 0:5 im Supercup gegen die Bayern und der 1:2-Pokal-Blamage gegen Ulm schon vor dem Meisterschaftsstart gehörig unter Druck. (slo, 21.8.2018)