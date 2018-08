Israel untersucht Todesschüsse an Gaza-Grenze

Soldaten haben sich möglicherweise nicht rechtskonform verhalten. Zukünftig soll es mehr Waffen für Israels bedrohte Bürger geben

Gaza/Jerusalem – Zwei Fälle von israelischen Armeeeinsätzen an der Grenze zum Gazastreifen haben nun ein juristisches Nachspiel: Die israelische Armee untersucht nach eigenen Angaben die Tötung zweier Palästinenser bei Konfrontationen mit der Armee an der Grenze. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass die Schüsse "nicht in Übereinstimmung mit Standardvorgehensweisen" gefallen seien, teilte die Armee am Dienstag mit. Es gehe um einen Fall vom 30. März und einen vom 13. Juli.

Es sind die ersten derartigen Untersuchungen der Folgen der Ende März ausgebrochenen Unruhen. Seither sind bei Protesten und Zusammenstößen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza rund 170 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Ein israelischer Soldat wurde erschossen.

Palästinensischer Angriff auf die Grenze

Die Randale hatten zum Ziel, die stark befestigte Grenze zu Israel zu überwinden. Die Palästinenser fordern ein Ende der Gaza-Blockade und ein Recht auf Rückkehr in ihre frühere Heimat oder die ihrer Eltern und Großeltern. Diese Dörfer oder Städte gehören heute zum israelischen Staatsgebiet. Die palästinensischen Demonstranten beziehen sich mit ihrer Forderung auf Flucht und Vertreibung hunderttausender Menschen im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Israel lehnt die Forderungen ab.

Am 30. März wurde nach palästinensischen Angaben einem Jugendlichen in den Rücken geschossen. Ein Video, das den Vorfall zeigen soll, war anschließend im Internet zu sehen. Am 13. Juli wurde demnach einem Jugendlichen in den Kopf geschossen, als er am Grenzzaun hochklettern wollte.

Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Terrororganisation Hamas, die sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben hat, forderte, dass israelische Verantwortliche vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden. Die Hamas hat die israelische Darstellung zurückgewiesen, wonach die Unruhen nur ein Vorwand für neuerliche Angriffe der Hamas auf israelisches Gebiet seien.

Israel erleichtert Bürgern Selbstverteidigung

Und derartige Angriffe machen der israelischen Regierung zunehmend Sorgen.

Sie will daher hunderttausenden Bürgern den Kauf von Waffen ermöglichen. Nach der am Montagabend bekanntgegebenen Neuregelung könnten bis zu 600.000 Israelis einen Waffenschein beantragen – bisher waren es 140.000.

Von der Bewaffnung weiterer Zivilisten verspreche sich die Regierung eine bessere Abwehr palästinensischer Attentäter, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan. "Je mehr ausgebildete Zivilisten Waffen tragen, desto höher sind die Chancen, Anschläge zu vereiteln und die Opferzahlen zu verringern", sagte der Minister.

Waffenschein für alle, die gedient haben

Nach den neuen Vorschriften können alle Israelis, die bei der Armee eine umfassende Infanterieausbildung erhalten haben, einen Waffenschein beantragen. Berechtigt sind zudem ehrenamtliche Polizisten, Sanitäter und ehemalige Militäroffiziere.

Bisher war die Erteilung von Waffenscheinen vor allem an den Wohnort gekoppelt: Zivilisten, die in den Siedlungen im besetzten Westjordanland leben oder dort arbeiten, erhielten in der Regel einen Waffenschein. Viele Siedler tragen ihre Waffen auch sichtbar.

In Israel gab es in den vergangenen Jahren tödliche Angriffe einzelner Palästinenser mit Schusswaffen, Messern und Autos auf Israelis. Zuletzt nahm vor allem die Gewalt zwischen der israelischen Armee und palästinensischen Gruppen um den abgeriegelten Gazastreifen zu. (red, Reuters, AFP, 21.8.2018)