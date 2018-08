BELLA QUIJOTE auf Schloss Artstetten

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 22,40 statt EUR 28–

23. August bis 15. September, jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag um 19 Uhr, Reservierung unter: 07413/8006 oder office@schloss-artstetten.at

frei nach dem Roman von Charlotte Lennox, Regie und Textfassung: PETER PAUSZ.

Arabella ist in völliger Einsamkeit auf einem Schloss in der entferntesten Provinz des Königreichs aufgewachsen: Sie projiziert ihre Vorstellungen aus der Lektüre ihrer Romane in ihren Alltag und erwartet, dass ihr dieselben Abenteuer begegnen, die ihren Heldinnen so vertraut scheinen. Erleben Sie Theater unter Sternen, und lassen Sie sich von Lady Arabella in ferne Welten und Abenteuer entführen!

Schloss Artstetten

Schlossplatz 1, 3661 Artstetten