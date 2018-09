FAQ | derStandard.at PUR

Was bedeutet ohne Werbung und ohne Daten-Tracking? Hier finden Sie alle Informationen und Details zu derStandard.at PUR.

Was ist derStandard.at PUR?

Vielleicht kennen Sie die Aussage: „If the product is free, you are the product being sold.” Bei der Finanzierung von Medien durch Werbung ist es so, dass nicht Sie für derStandard.at bezahlen, sondern die Werbewirtschaft Ihren Konsum finanziert. Einen überwiegenden Teil unserer User stört die Werbung und das Sammeln von Daten nicht, einige fühlen sich aber von Onlinewerbung in ihrem Lesevergnügen gestört und/oder stehen dem Sammeln von Daten skeptisch gegenüber. Deshalb führen wir nun ein neues Produkt ein, das die Bedürfnisse der User ernst nimmt und eine werbefreie Nutzung von derStandard.at auf allen Endgeräten ermöglicht. Ein Produkt, das die Daten und das Nutzungsverhalten der User nicht sammelt und nicht weitergibt: derStandard.at PUR.



Kein Daten-Tracking bedeutet?

Alle Fremd-Scripts (Videos, Grafiken, Tweets etc.) und Cookies von Drittanbietern und Social-Media-Plug-ins sind dauerhaft deaktiviert, können aber vom User einzeln oder generell freigeschaltet werden.

derstandard.at

Interaktive Elemente (z. B. das Video auf YouTube zum Ereignis, der Tweet, der die Diskussion ausgelöst hat), die unsere Artikel mit weiterführendem Content anreichern und deshalb von uns eingebunden werden, sammeln Daten über Ihr Leseverhalten. Wie schon bei der Werbung stört das manche User nicht, da sie primär am Inhalt interessiert sind, andere User stört dies jedoch – mit derStandard.at PUR können Sie selbst darüber entscheiden.

Was heißt schnellere Ladezeit?

Mit einem PUR-Abo wird beim Aufruf einer derStandard.at-Seite keine Werbung oder sonstige eingebettenen Inhalte geladen. Dadurch verbessert sich die Ladezeit der Seiten deutlich.

Auf welchen Seiten funktioniert derStandard.at PUR?

Das PUR-Abo gilt auf der gesamten derStandard.at-Plattform, ausgenommen sind rubrizierte Anzeigen auf den Immobilien- und Karriereseiten, sowie die Kursinformationen.

Wie funktioniert derStandard.at PUR?

Damit Sie derStandard.at PUR nutzen können, müssen Sie auf derStandard.at auf all Ihren Endgeräten eingeloggt sein. Um dauerhaft angemeldet zu bleiben wählen Sie "Ich möchte auf diesem Computer angemeldet bleiben, bis ich mich aktiv abmelde.".

derstandard.at

Das PUR-Symbol zeigt den angemeldeten Zustand an. Dieses unterscheidet sich bei der Desktop- und Mobilansicht.

derstandard.at

Auf wievielen Endgeräten kann ich derStandard.at PUR nutzen?

Ein derStandard.at PUR-Abo kann auf maximal sechs Endgeräten gleichzeitig genutzt werden. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet.

Kann ich derStandard.at PUR testen?

Ja, jeder Neukunde erhält den ersten Monat zum Testen um EUR 1. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Hier geht´s zur Bestellung.

Was passiert nach Ablauf des Testmonats?

Das Abo verlängert sich automatisch in ein Vollabo, kann aber jederzeit ohne Angabe von Gründen direkt im Aboservice-Bereich unter "Meine Abonnements" gekündigt werden. Sie können derStandard.at PUR somit absolut risikofrei ausprobieren und jederzeit wieder beenden.

Wie kann ich bezahlen?

Das PUR-Abo kann mittels PayPal, Kreditkarte (Mastercard & Visa) oder via SEPA-Lastschrift bezahlt werden.

Kann ich derStandard.at PUR anonym bezahlen?

Mittels cash4web Mastercard kann derStandard.at PUR auch anonym bezahlt werden. Der cash4web Mastercard Bon ist in zahlreichen Vertriebsstellen (z.B. Trafik) erhältlich und wird einmalig mit einem Guthaben aufgeladen. Das Abonnement wird solange abgebucht, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Falls danach keine neuen Bezahldaten im Aboservice hinterlegt werden, wird das Abo gekündigt und Sie müssen mit einem neuen Bon das Abo wieder aktivieren.

Gibt es für PUR SoftStorno®?

Ja, PUR ist so wie alle anderen STANDARD-Produkte jederzeit ohne Angabe von Gründen direkt im Aboservice-Bereich unter "Meine Abonnements" gekündigt werden, schon einbezahlte Beträge werden aliquot (Bagatellgrenze EUR 2,40) rückerstattet. Sie können derStandard.at PUR somit absolut risikofrei ausprobieren und jederzeit wieder beenden.

Kann ich derStandard.at PUR aus dem Ausland bestellen und nutzen?

PUR ist weltweit bestell- und nutzbar.

Welche Vorteile habe ich als DER STANDARD Print- oder E-Paper-Abonnent?

User, die bereits ein STANDARD-Abo beziehen, erhalten PUR zum Vorzugspreis von EUR 4 statt EUR 6 monatlich. Hier geht´s zur Bestellung.