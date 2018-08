Gmail-App: Kürzlich verschickte E-mails können nun zurückgeholt werden

Für das Zurückholen der E-mail haben Nutzer zehn Sekunden Zeit

Nutzer der Gmail-App können ab sofort mit Hilfe einer neuen "Undo-Funktion" kürzlich verschickte E-mails wieder zurückholen. Während des Versendevorgangs einer E-mail erscheint am unteren Bildschirmrand eine schwarze Leiste mit dem Button "Rückgängig machen".

foto: martin pacher Der neue Button steht am unteren rechten Bildschirmrand zur Verfügung

Für das Zurückholen der E-mail haben Nutzer jedoch nur zehn Sekunden Zeit. Sobald dieser Zeitraum verstreicht, gibt es keine Möglichkeit den Versand abzubrechen. Nach dem "Rückgängig machen" wird die E-mail unter dem Ordner "Entwürfe" abgelegt.

Für die Gmail-Desktop-Anwendung steht die "Undo-Funktion" schon länger zur Verfügung.

E-mail wird am Gmail-Server abgelegt

Das Zurückholen einer E-mail, sobald sie tatsächlich abgeschickt wird, ist technisch gesehen eigentlich nicht möglich. Gmail-Nutzern wird dies jedoch nur dadurch ermöglicht, da Google die E-mail für zehn Sekunden am Gmail-Server ablegt. Erst nach diesem Zeitraum wird die E-mail mit einer Verzögerung vom Gmail-Server an den Empfänger verschickt.

Neues Gmail-Design

Ende April hat Google die Gmail-Desktop-Anwendung einem umfassenden Redesign unterzogen und zahlreiche neuen Funktion veröffentlicht. So können Nutzer beispielsweise mit dem "Vertraulich-Modus" einen zeitlichen Ablauf für E-mails festlegen. Sobald die Zeit für den Zugriff verstrichen ist, steht dem Empfänger die E-mail nicht mehr zur Verfügung. Zudem können Nutzer über eine Art "Rechtemanager" entscheiden, ob der Empfänger die E-mail weiterleiten darf oder nicht. Damit soll verhindert werden, dass E-mails ungewollt an Dritte weitergeleitet werden.

Den "Vertraulich-Modus" können Nutzer auch in der Gmail-App nutzen. In der Regel sind neue Funktionen der Gmail-Desktop-Anwendung aber oft mit einer Verspätung für die mobile Gmail-Version verfügbar – so auch die "Undo-Funktion". (mapa, 21.08.2018)