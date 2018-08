Mars-Lander auf halbem Weg zum Roten Planeten

Am 26. November soll die Landung erfolgen, danach kann Insight dem Mars unter die "Haut" blicken

illustration: ap/nasa Insektoide Anmutung: Insight wird auf dem Marsboden landen, mit hoher Sensibilität dessen Schwingungen registrieren und ihn schließlich anbohren.

Washington – Eine lange Reise ist in ihre zweite Hälfte gegangen: Rund drei Monate nach dem Start hat der NASA-Lander InSight ("Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport") mehr als die Hälfte seiner Reise zum Mars zurückgelegt. Anfang Mai war er mit einer Atlas-Rakete von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus ins All gebracht worden. Seitdem hat er bereits 277 Millionen Kilometer zurückgelegt, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit.

Bis zur Landung am 26. November muss "InSight" noch weitere 208 Millionen Kilometer bewältigen. Während des Flugs checkten die NASA-Forscher die wissenschaftlichen Instrumente und Kameras an Bord des Landers, die sich allesamt als funktionstüchtig erwiesen.

Die rund 650 Millionen Euro teure Mission ist auf zwei Jahre angelegt. InSight soll die geologischen Prozesse auf dem Mars untersuchen und ist dafür unter anderem mit einem Seismometer und einer Wärmeflusssonde ausgestattet, die sich bis in fünf Meter Tiefe graben können soll – tiefer als je ein Instrument zuvor. (red, APA, 21. 8. 2018)