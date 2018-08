Android 9 "Pie": Welche Smartphones wann die neue Version bekommen

Ein Blick auf die aktuellen Update-Pläne der Hersteller – Google und Essential unangefochten an der Spitze

Mit Android 9 "Pie" hat Google Anfang August eine neue Generation seines Betriebssystems vorgestellt. Diese bringt eine Fülle von Neuerungen, von besserer Akkulaufzeit bis zur Gestennavigation reicht hier die Palette. Das Problem dabei: Das schönste Update bringt wenig, wenn es das eigene Smartphone nicht erhält. Insofern im Folgenden ein Versuch, die bisher bekannten Update-Pläne der Hersteller zusammenzufassen. Wie immer ist so ein Service Stückwerk, entsprechend soll der Artikel auch laufend aktualisiert werden. Falls wir etwas übersehen, freuen wir uns natürlich über Hinweise der Leser und Leserinnen über neue Informationen via Posting im Forum oder auch per E-Mail.

Google

Als zentraler Android-Hersteller kommt Google üblicherweise die Rolle zu, auch die ersten Updates zu liefern. Und "Pie" bildet dabei keine Ausnahme. Android 9 ist entsprechend bereits für alle noch mit Major Updates versorgten Geräte von Google verfügbar, konkret geht es hier um:

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Ältere Devices wie das Nexus 5X, das Nexus 6P oder auch das Tablet Pixel C bekommen die neue Softwaregeneration hingegen nicht mehr. Sie werden bis an ihr Support-Ende in wenigen Monaten nun nur mehr mit Sicherheitsaktulisierungen versorgt.

Ein kleiner Hinweis am Rande: Wer das Android-9-Update auf seinem Pixel-Smartphone noch nicht erhalten hat, kann einfach in die Systemeinstellungen gehen und dort manuell nach dem Update suchen. Dann sollte es umgehend zum Download erhältlich sein.

Essential

Einen erfreulichen Ausreißer aus dem üblicherweise recht gemächlichen Update-Ablauf bei Drittherstellern, liefert der von Android-Gründer Andy Rubin geleitete Hardwarehersteller Essential. Gab es hier doch die neue Version praktisch zeitgleich zu Google. Konkret handelt es sich um das

PH-1

Nokia

Ein Unternehmen, das sich schnelle und regelmäßige Updates auf die Fahnen geschrieben hat, ist Nokia. Entsprechend arbeitet man auch eng mit Google zusammen und nutzt dessen Android One, also eine weitgehend unveränderte Variante des Betriebssystems. Besonders erfreulich: Nokia will sämtliche der eigenen Smartphones auf "Pie" aktualisieren. Einen konkreten Zeitrahmen nennt man bisher aber noch nicht. Angesichts dessen, dass das Nokia 7 Plus schon am Beta-Programm für Android 9 teilgenommen hat, ist aber wohl davon auszugehen, dass dieses als erstes mit der neuen Version versorgt wird – zumal es aktuell bereits eine fast fertige Testversion gibt.

Sony

Im Vorjahr war es Sony, das das erste Update eines Drittherstellers auf Android 8 "Oreo" liefern konnte. Diese Rolle wurde dem Unternehmen nun zwar weggeschnappt, trotzdem dürfte die Firma noch immer zu jenen gehören, die vergleichsweise flott die neue Version liefern. Ab November sollen folgende Geräte ein Update erhalten:

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Anfang 2019 sollen dann noch einige weiter Smartphones folgen:

Xperia XA2

Xperia XA2 Ultra

Xperia XA2 Plus

OnePlus

Ebenfalls am Beta-Programm für Android 9 beteiligt war OnePlus – und zwar mit dem aktuellen OnePlus 6. Auf einen konkreten Terminplan will man sich zwar auch hier noch nicht festlegen, aber zumindest gibt es schon einmal eine Liste, welche Smartphones überhaupt die neue Version erhalten sollen. Das wären dann:

OnePlus 6

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 3

OnePlus 3T

BQ

Unter dem Radar einer breiteren öffentlichen Wahrnehmung liefert der spanische Hersteller BQ schon seit einigen Jahren ziemlich zuverlässig und flott Updates. Und hier soll auch Android 9 keine Ausnahme bilden, das für folgende Modelle kommen soll.

Aquaris X2

Aquaris X2 Pro

Aquaris X

Aquaris X Pro

Aquaris U2

Aquaris U2 Lite

Aquaris V

Aquaris V Plus

Aquaris VS

Aquaris VS Plus

Motorola

Seit einigen Jahren ist nun Motorola bereits Teil von Lenovo, viele Dinge kommuniziert man aber weiter getrennt. Und dazu gehört auch die Update-Politik. In einem Blogposting verspricht Lenovo Updates für folgende Geräte:

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

Auf konkrete Termine will man sich allerdings nicht festlegen.

Huawei

Einen vollständigen Überblick liefert der chinesische Hardwarehersteller derzeit zwar noch nicht, zumindest ließ man aber durchblicken, dass man gerade an entsprechenden Updates für folgende Geräte arbeitet:

P20

Mate 10 Pro

Honor 10

Honor V10

Wie erwähnt ist diese Liste nicht vollständig, es ist davon auszugehen, dass hier noch einige Geräte hinzukommen werden.

HTC

Bei der Ankündigung von Updates ist HTC üblicherweise sehr schnell, bei der Auslieferung hingegen weniger. Trotzdem ist dadurch jetzt schon bekannt, dass folgende Smartphones aktualisiert werden sollen.

U12+

U11+

U11

U11 life

Einen Zeitrahmen dafür liefert man bisher nicht. Die besten Chancen auf ein halbwegs flottes Updates hat aber das U11 life, ist dieses doch mit Android One ausgestattet.

Samsung

Von Samsung ist bekannt, dass sich das Unternehmen recht wenig um die Zeitpläne von Google schert. Insofern sind die ersten Upgrades auf Android 9 wohl wieder rund um die Vorstellung des nächstjährigen Flaggschiffs – also des Galaxy S10 – zu erwarten, womit wir von Februar oder März sprechen würden. Das einzige Gerät für das "Pie" bisher wirklich konkret versprochen wurde, ist das eben erst vorgestellte Note 9. Ansonsten werden aber wohl zumindest auch die Topgeräte dieses und des letzten Jahres ein Update erhalten – also S8/S8+, S9/S9+ und Note 8.

Viele andere Hersteller bewahren hingegen bisher Stillschweigen über ihre Update-Pläne, dazu gehören LG und Xiaomi, obwohl zweiteres Unternehmen mit dem Mi Mix 2S sogar am Beta-Programm für Android 9 teilgenommen hat. Selbes gilt auch für Vivo und Oppo. (Andreas Proschofsky, 21.8.2018)