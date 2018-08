"Life is Strange 2": Gamescom-Trailer enthüllt Story und Protagonisten

Man spielt nun zwei Brüder, die gemeinsam auf der Flucht nach Mexiko sind

Dontnod hat im Rahmen der Gamescom weitere Details zu Life is Strange 2 enthüllt. Einen neuen Trailer gibt es zu dem anstehenden Game auch, das am 27. September 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint. Chloe und Max, sowie Arcadia Bay werden beim zweiten Teil nicht mehr dabei sein. Stattdessen spielt man Sean Diaz, der gemeinsam mit seinem neunjährigen Bruder Daniel Diaz unterwegs ist.

dontnod Der Trailer zu Life is Strange 2.

Auf der Flucht

Beide müssen ihr gemütliches Vorstadtleben in Seattle nach einem tragischen Ereignis verlassen. Sie fliehen gemeinsam nach Mexiko und begeben sich somit auf einem Roadtrip quer durch die USA. Als 16-jähriger Sean übernimmt man die Rolle des Vormundes von Daniel, der ihn einerseits beschützen, aber auch erziehen muss. Wie im ersten Teil haben die eigenen Entscheidungen nämlich weiteren Einfluss auf die Fortsetzung der Geschichte.

Kleiner Bruder lernt vom großen Bruder

Der kleinere Bruder kopiert nämlich das eigene Verhalten. Vollzieht man etwa eine kriminelle Tat, sieht der Neunjährige, dass dies in Ordnung ist und macht es einem nach. Hinsichtlich des Gameplays unterscheiden sich die beiden Teile nicht. Insgesamt fünf Episoden soll es bei Life Is Strange 2 geben. Auf Steam kann das Game bereits vorbestellt werden. (dk, 21.08.2018)