Mattersburg: Ex-Goalie Almer Sportchef, Coach Baumgartner entlassen

Der bisherige Torwarttrainer ersetzt Franz Lederer – Zuvor erste Trainerentlassung nach nur vier Spieltagen in der Bundesliga – Ex-Altach-Coach Schmidt als Nachfolger im Gespräch

Mattersburg – Der SV Mattersburg hat nach einem durchwachsenen Start in die Bundesliga als erster Verein das Trainerkarussell angeworfen. Nach drei Niederlagen in Folge, die letzte eine 0:6-Packung gegen den WAC, wurde Coach Gerald Baumgartner freigestellt. Man sehe sich "aufgrund der zuletzt gezeigten sportlichen Leistungen" dazu veranlasst, Baumgartner "mit sofortiger Wirkung freizustellen", hieß es in einer betont kurz gehaltenen Vereinsmitteilung.

Am Abend wurde dann noch bekanntgegeben, dass Ex-Teamgoalie Robert Almer neuer sportlicher Leiter beim SVM wird. Er ersetzt damit Sportdirektor Franz Lederer.

Baumgartner hätte gerne weitergemacht

Baumgartner meinte zu seiner Beurlaubung nach nur vier Spieltagen: "Es ist sehr schade, und es tut mir sehr leid. Die Ergebnisse und die Leistungen haben zuletzt leider nicht gepasst. Ich hätte sehr gerne weitergemacht und war positiv gestimmt." Er nehme die Entscheidung gefasst auf. "Ich war immer mit vollem Eifer und ganzem Herzen dabei. Ich und der Verein sind gemeinsam doch ein großes Stück des Weges gegangen, ich will nichts Schlechtes sagen."

Ursprünglich hatte Baumgartner noch einen Vertrag bis Ende Juni 2020, nun endete seine Ära nach 62 Spielen an der Seitenlinie. "Trainer zu sein trägt immer ein Risiko in sich, weil man abhängig von Ergebnissen ist. Ich war aber bis zuletzt positiv gestimmt und denke auch, dass wir für Mattersburger Verhältnisse durchaus erfolgreich unterwegs gewesen sind", sagte Baumgartner.

Der 53-jährige Salzburger verwies auf die schwierige Situation im Vorjahr, als Mattersburg lange im Tabellenkeller festsaß – am Ende aber Sechster vor der Austria wurde und das Halbfinale im ÖFB-Cup erreichte. Dass dieser Kredit beim Klubchef nun bereits nach vier Bundesligarunden verspielt war, sei für ihn doch überraschend. "In meiner Zeit wurden schon sehr viele Dinge sehr richtig gemacht." Die Mannschaft habe er "auf alle Fälle" noch erreicht. "Wir hatten einen super Teamspirit."

"Sollte Warnschuss für die Mannschaft sein"

Zuletzt kolportierte zwischenmenschlichen Probleme mit Sportdirektor Franz Lederer wies Baumgartner zurück. "Es war immer ein normales Arbeitsverhältnis. Er hat eben seine Arbeitsweise, ich habe meine." Ob er nur der Erste eines Kahlschlages in der sportlichen Führungsriege sei, wollte Baumgartner nicht sagen. Bereits vor der Niederlage gegen den WAC hatte sich der Verein von Co-Trainer Renato Gligoroski, einem langjährigen Weggefährten Baumgartners, getrennt.

"Wenn der Verein einen Trainer beurlaubt, dann sollte das ein Warnschuss für die Mannschaft sein. Jetzt sind die Spieler gefragt, die Ergebnisse wieder auf den Platz zu bringen", sagte Baumgartner. Der frühere Coach der Red Bull Juniors will sich nun eine Auszeit nehmen und dann seine "guten Kontakte", etwa zu Frankfurt-Trainer Adi Hütter oder Bayern-Coach Niko Kovac, nützen. "Ich würde gern hospitieren und mich weiterbilden. Wenn man Chefcoach eines Bundesligisten ist, bleibt dafür kaum Zeit."

Nachfolge noch nicht geklärt

Mattersburg will bis zur Länderspielpause ab 3. September einen Nachfolger bestellen. Vorerst leitet Amateure-Trainer Markus Schmidt das Training.

Klaus Schmidt soll in der Pole Position um die Nachfolge von Gerald Baumgartner stehen. Schmidt (50) stand zuletzt bis Ende der abgelaufenen Saison bei Ligakonkurrent SCR Altach unter Vertrag.(red, APA, 21.8.2018)