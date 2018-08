Jugendherberge war einmal: Hostels mit spannenden Konzepten

Auch der Anspruch an die Jugendherbergen steigt. Sie sollen zwar günstig, aber auch Komfort bieten. Diesen Hostels ist das gelungen.

So mancher wird sich mit Grauen an Schulskikurse und die damit einhergehenden Nächte in einer Jugendherberge zurückerinnern: die Stockbetten, das miese Frühstücksbüfett, die Gangduschen ... Was vor rund zehn Jahren noch Standard war, scheint heute in vielen Hostels undenkbar. Trotz günstigen Preisen erwarten Gäste heutzutage neben komfortablen Zimmern häufig auch ein ganzheitliches Urlaubserlebnis in entspannter Atmosphäre. Die folgenden Hostels haben das verinnerlicht und bieten spannende neue Konzepte an.

foto: steel house copenhagen Steel House Copenhagen

1. Industrial Chic in Kopenhagen

Das Steel House Copenhagen gehört zu der selbst ernannten Gruppe der "Luxury Hostels" und empfängt seine Gäste seit Sommer 2017. Der ausgefallene Name stammt aus der ehemaligen "Metall Union" Zentrale – dem Standort des Hauses. Damit sticht das Hostel insbesondere durch die zentrale Lage in der Innenstadt Kopenhagens hervor. Der luxuriöse Aspekt des neuen Konzepts spiegelt sich im Fitnesscenter, Kino und dem Pool wider.

foto: josef kubíček photography Long Short Story in Olmütz

2. Eine lange Geschichte in Olomouc

Das Long Story Short liegt inmitten der historischen Altstadt von Olomouc in Tschechien. Die Eigentümer funktionierten die ehemalige Bastion durch umfangreiche Umbauarbeiten im Frühling 2017 zu einem Hostel um. In einem exklusiven Kino sowie im eigenen Café empfängt das Hostel auch externe Gäste. Da die Besitzer nach eigenen Angaben nicht nur "Hosteliers", sondern auch "Event-Planer" sind, organisieren sie unter anderem Unternehmensfeiern bis zu 100 Personen in den Räumlichkeiten oder dem angrenzenden Secret Garden. So sind nicht nur Freizeittouristen willkommen, sondern auch Geschäftsreisende, die die Meetingräume nutzen können, um das Business voranzutreiben.

3. Showdown der Street Art in Rom

TheRomeHello ist das neueste Hostel in Rom und wurde erst im Februar 2018 eröffnet. Es besticht durch seine zentrale Lage unweit des Hauptbahnhofs. Das Highlight des Hauses jedoch ist die Gestaltung der verschiedenen Räume und öffentlichen Bereiche: Elf Street Art Künstler aus der ganzen Welt haben Hand angelegt – und somit jeden Bereich zu einem Unikat gemacht. Neben wöchentlichen Events wie Live Musik oder Kochkurse, freuen sich Gäste über regelmäßige Ping-Pong-Turniere mit den Mitarbeitern. Die hoteleigene Bar "The Barrel" wird auch von Römern und Touristen besucht und kann zudem von Gruppen für private Veranstaltungen angemietet werden.

4. Von der Tankstelle zum Hostel in Madrid

Die Grand Via in Madrid bekommt Zuwachs: Das neueste Hostel der Generator Hostel Kette ist praktisch gelegen – der Gast erreicht die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt in nur wenigen Minuten. Das ursprünglich als Tankstelle angedachte fünfstöckige Gebäude punktet mit einer lokalen, dem spanischen Flair nachempfundenen Innenarchitektur. Das Highlight ist die Rooftop-Bar, die nach einem langen Sightseeing-Tag zum Cocktail trinken einlädt.

foto: ho36 les ménuires Ho36 in Frankreich

5. Günstiger Skiurlaub in Frankreich

Im Herzen des Trois Vallées Ski-Gebiets eröffnete Ende des Jahres 2017 das neueste Hostel der Marke Ho36. Das neue Designer-Hostel besticht vor allem mit niedrigen Raten in dem ansonsten hochpreisigen Gebiet. Allerdings muss der Gast hier keine Abstriche machen – das Design des Ho36-Hauses kann durchaus mit seinen Wettbewerbern mithalten. Highlights des neuen Hostels sind insbesondere die beiden Bars mit Live-DJ und das Restaurant, das Schauplatz von regelmäßigen Film-Abenden ist.

foto: wild atlantic hostel Wild Atlantic Hostel in Irland

6. Abenteuer an Irlands Küste

Mitten im Delphi Resort an der Westküste Irlands dröhnen noch Bohrer: Das Wild Atlantic Hostel soll zukünftig eine kostengünstigere Alternative zum Vier-Sterne-Hotel bieten. Das Konzept steht unter einem abenteuerlichen Stern. Neben vielfältigen Packages für Outdoor-Aktivitäten gibt es außerdem die Möglichkeit, das "Adventure Centre" zu besuchen – mit mehr als 20 Aktivitäten an der frischen Luft.

7. Innovative Zimmer in Bordeaux

Eines der ersten Jo & Joe Hostels der Accor Group eröffnet dieses Jahr in Bordeaux. Das neue Hostelkonzept der Hotelkette punktet durch die innovative Zimmergestaltung – so warten im Playhouse Dorm eine "Spielwiese" und Trampolin. Die Entwickler haben hier speziell bewegbare Möbel eingesetzt, sodass jeder Gast seinen "Schlafplatz" individuell gestalten kann. Des Weiteren ist das Betreten der Zimmer mit Schuhen verboten, um die Hygiene zu wahren. Küche und Bäder finden sich auf dem Gang, zusätzlich gibt es einen Gaming-Bereich und eine Bar zum Austausch mit den anderen Gästen – all das stärkt die Gemeinschaft.

8. Hostel mit Grenzerfahrung

Das neue Projekt der ehemaligen "Meininger"-Besitzer startet im September 2018 in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs. Das sogenannte "Tribrid"-Hotel vereint das Hostel-, Budget- und Longstay-Segment unter einer Marke. Neben bekannten Einrichtungen wie Gästeküche, Waschsalon und einer Kantine, schließt sich an die Bar ein Stück der Berliner Mauer. So erlebt der Gast inmitten der Hauptstadt Geschichte und Kultur pur.

9. Hostel statt Wohnheim

Das Student Hotel in Leipzig ist kein Hostel im klassischen Sinn. Es hat keine Mehrbettzimmer und fokussiert sich auf Studenten, die sich über kurze oder längere Zeit einmieten. Nichtsdestotrotz besitzt es alle anderen Features eines Hostels, wie eine Gästeküche, einen Waschsalon und eine Lounge. Als auf die Zielgruppe zugeschnittenes Extra bietet das Student Hotel seinen Studenten Co-Working-Spaces sowie einen Bereich zum Lernen inklusive Bibliothek an.

10. Das neue Juwel der Fahrradstadt

Das H.ostel in Münster öffnet als erstes Haus der neuen Marke der H-Hotel AG in Deutschland voraussichtlich im Herbst 2018 seine Pforten. Zentral am Marienplatz in Münster gelegen besticht es durch seine sehr zentrale Lage – Gäste erreichen fußläufig alle Sehenswürdigkeiten. Laut H-Hotels punkten insbesondere das urbane und unkomplizierte Design. Im Mittelpunkt soll der großzügige Eingangsbereich stehen, der mit Highspeed-Internet sowie Snackautomaten ausgestattet ist. Als Highlight des Hostels gilt das Fire-TV von Amazon, das auf jedem Zimmer zur Verfügung steht. (red, 30.8.2018)