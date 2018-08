160 Taliban-Geiseln in Afghanistan freigelassen

Nachdem am Montag etwa 200 Menschen entführt worden waren, befinden sich die Zivilisten nun wieder "sicher zu Hause". Polizisten und Soldaten werden weiter festgehalten

Kabul – Nach einem Tag Geiselhaft haben die radikalislamischen Taliban mehr als 160 Zivilisten wieder freigelassen. Sie seien "sicher nach Hause zurückgekehrt", sagte Ghulam Rabani Rabani, Mitglied des Provinzrats in Kunduz, am Dienstag. Mindestens 20 afghanische Polizisten und Soldaten würden aber noch an einem unbekannten Ort festgehalten.

Die Taliban bestätigten die Freilassung: Man wolle keine Zivilisten verletzen, die Soldaten und Polizisten würden aber als Gefangene festgehalten, sagte ein Kommandant der Terrorgruppe. "Wir wollten der Regierung die klare Botschaft senden, dass wir viele Angriffe starten und sie auf jeder Ebene besiegen können."

Fast 200 Menschen verschleppt

Am Montag hatten Taliban-Kämpfer in der Nähe der nordafghanischen Provinz Kunduz fast 200 Menschen aus Bussen entführt. Sie waren in drei Bussen von der Provinz Takhar auf der Fahrt in die Hauptstadt Kabul, als sie überfallen wurden.

Die Freilassung der Geiseln wurde kurz nach dem Einschlag mehrerer Raketen in der Nähe des Regierungsviertels in Kabul bekanntgegeben. Einige Geschoße seien dabei in der Nähe des Präsidentenpalasts und von Botschaftsgebäuden niedergegangen, teilte das Innenministerium mit. Angaben über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Auch wer für die Angriffe verantwortlich war, blieb vorerst unklar.

Waffenruhe abgelehnt

Die Taliban kämpfen seit Jahren gegen die vom Westen unterstützte Regierung in Kabul. Diese hatte den Taliban am Wochenende trotz mehrerer Anschläge eine Waffenruhe während des islamischen Opferfests in dieser Woche angeboten. Die Extremisten lehnten das allerdings ab.

Bei Selbstmordanschlägen sowie Kämpfen zwischen Extremisten und afghanischen Soldaten sind im ersten Halbjahr 2018 mehr als 1.600 Zivilisten getötet worden, gaben die UN am Sonntag bekannt. Seit dem Rückzug des Großteils der ausländischen Streitkräfte im Jahr 2014 haben die Taliban beständig an Boden gewonnen. Die Regierung stand zuletzt in der Kritik, weil sie die strategisch gelegene Stadt Ghazni nicht vor den Islamisten schützen konnte. (Reuters, red, 21.8.2018)