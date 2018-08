Footballstar Adrian Peterson unterschreibt bei Redskins

Der 33-jährige Running Back war seit März auf Klubsuche

Washington D.C. – Footballstar Adrian Peterson setzt seine NFL-Karriere bei den Washington Redskins fort. Der 33 Jahre alte Running Back unterschrieb am Montag (Ortszeit) beim dreimaligen Super-Bowl-Champion einen Einjahresvertrag. Das gab der Klub bekannt. Laut US-Medien erhält Peterson das Minimum von 1,015 Millionen Dollar.

Peterson war im März von den Arizona Cardinals entlassen worden. Die New Orleans Saints hatten den erfahrenen Profi erst im Oktober an den Konkurrenten abgegeben. Der ehemals wertvollste Spieler (MVP) der Liga fehlte in den letzten fünf Partien der vergangenen Saison wegen einer Nackenverletzung.

Peterson, von 2007 bis 2017 bei den Minnesota Vikings unter Vertrag, hatte fast die komplette Spielzeit 2014/15 nach einer Anklage wegen Misshandlung seines damals vierjährigen Sohns verpasst. (sid, 21.8.2018)