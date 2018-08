Für die pinke Basis ist sowohl Türkis-Blau als auch Rot-Grün wenig attraktiv

Womöglich sind die Neos nach der nächsten Wien-Wahl das Zünglein an der Waage, ohne aber über eine wirklich attraktive Option zur Mehrheitsbildung zu verfügen

Der neue Neos-Klubchef im Wiener Rathaus, Christoph Wiederkehr, hat kürzlich laut über die Möglichkeit der Wahl eines parteifreien Bürgermeisters gemeinsam mit ÖVP und FPÖ nachgedacht – wobei eine vollwertige Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen sei, so Wiederkehr in einem Blogbeitrag.

Tatsächlich könnte die Regierungsbildung nach der nächsten Wiener Gemeinderatswahl (planmäßig im Jahr 2020) schwierig werden – nämlich dann, wenn sich weder für Rot-Grün noch Türkis-Blau eine Mehrheit findet.

Wobei die Sache ja noch etwas komplizierter ist als auf Bundesebene: Für eine funktionierende Mehrheitsregierung in Wien braucht es aufgrund des dort vorherrschenden Proporzsystems (alle Parteien sind ab einer bestimmten Stärke automatisch in der Stadtregierung vertreten) eine doppelte Mehrheit – sowohl im Gemeinderat als auch im Stadtsenat.

So kann es zu paradoxen Situationen kommen, wenn nämlich kleine Parteien zwar im Gemeinderat, aber nicht im Stadtsenat vertreten sind (wie derzeit etwa die Neos). Dann ist es theoretisch möglich, dass bestimmte Parteienkombinationen zwar über eine Gemeinderatsmehrheit, nicht aber über eine Mehrheit in der Stadtregierung verfügen – oder umgekehrt. Derzeit hat die SPÖ etwa nur 44 von 100 Mandaten, kann aber mit sechs von zwölf Stadtratssitzen jeden Regierungsbeschluss einer theoretischen FPÖ-ÖVP-Grün-Allianz blockieren.

In den meisten Konstellationen ist es allerdings möglich, die Zahl der Stadtsenatssitze so abzuändern (gemäß Landesverfassung müssen es zwischen neun und 15 sein), dass sich eine doppelte Mehrheit bilden lässt.

Es ist also kein absurdes Szenario, dass die Neos nach der nächsten Wahl in Wien tatsächlich zum Zünglein an der Waage zwischen Rot-Grün und Türkis-Blau werden. Und selbst wenn die Neos eine "richtige" Koalition mit der FPÖ ausschließen, stellt sich noch immer die Frage, welche Gemeinderatsmehrheit den Bürgermeister und die amtsführenden Stadträte für die folgenden Jahre bestimmt.

Dabei ist es nicht so, dass sich eine der beiden (aus heutiger Sicht plausiblen) Optionen – Rot-Grün oder Türkis-Blau – aus pinker Perspektive wahnsinnig aufdrängt. Die Grafik unten zeigt die Koalitionspräferenzen der Neos-Mitglieder, die am Ende ja jede formale Form der Kooperation absegnen müssen.

Wenig überraschend gibt es eine starke Tendenz zu einer Zusammenarbeit mit ÖVP und Grünen (genannt von 58 bis 65 Prozent der Befragten) – ein Szenario, das in Wien aber sowohl arithmetisch als auch programmatisch als äußerst unwahrscheinlich gelten muss.

Nur ein Fünftel der Neos-Mitglieder in Österreich (ein Viertel in Wien) nennt die SPÖ als bevorzugten Koalitionspartner. Noch geringer ist der nur Wunsch nach einer Kooperation mit der FPÖ – ein knappes Zehntel aller Befragten nennt diese Option.

Eine Variante mit SPÖ und Grünen wäre demnach an der pinken Basis zwar geringfügig populärer als eine mit ÖVP und FPÖ, aber in beiden Fällen gäbe es ausreichend Potenzial für innerparteiliche Konflikte. Genauso wären programmatisch bei beiden Szenarien große Abstriche zu machen – einmal eher im wirtschaftspolitischen, einmal eher im gesellschaftspolitischen Bereich. Folglich wäre in jedem Fall das Risiko von Stimmenverlusten groß – etwas, was für eine Kleinpartei in einem volatilen Wählermarkt zu einem existenziellen Problem werden kann. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 22.8.2018)