Vöslauer und Visual Artist Jean Jullien malen sich den Sommer aus

Er gestaltet im Auftrag von Vöslauer und Demner, Merlicek & Bergmann sechs Etiketten

Wien – Visual Artist Jean Jullien macht will im Auftrag von Vöslauer und Demner, Merlicek & Bergmann Lust auf Sommer machen: Insgesamt sechs Etiketten auf den Glasflaschen zeigen Menschen beim Schwimmen, Planschen, Abtauchen und Sich-Treiben-Lassen – passend zum Charakter der jeweiligen Sorte: prickelnd, mild oder ohne.

foto: voeslauer/dmb

"Natürlich ist entscheidend, was in der Flasche ist: reines, natürliches Mineralwasser. Aber auch das, was auf der Flasche drauf ist, soll Freude bereiten, Gesprächsstoff liefern, visuell ansprechend sein und zum Inszenieren anregen", sagt dazu Yvonne Haider, Leitung Marketing und PR Vöslauer. (red, 21.8.2018)