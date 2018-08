Regierung macht Weg frei für Rechtsabbiegen bei Rot

Beim Ministerrat am Dienstag legt Verkehrsminister Norbert Hofer sein Konzept für eine Neuregelung des Rechtsabbiegens vor

Wien/Linz – In der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz sollen die ersten Tests für das Rechtsabbiegen trotz Rotlichts starten. Details dazu werden am Dienstag noch im Ministerrat besprochen – welche Kreuzungen tatsächlich für den Versuch herangezogen werden, ist ebenfalls noch offen.

Das Vorhaben war ein Lieblingsthema von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) – er hat schon bei Antritt der Regierung im vergangenen Dezember einen entsprechenden Versuch angekündigt. Und er hat dazu im Juni eine Studie der TU Wien in Auftrag gegeben. Das Verkehrsministerium lässt sich diese Studie 99.750 Euro netto kosten. Der Betrag ist so gewählt, dass es für den Auftrag keiner Ausschreibung bedurft hat.

Das Verkehrsministerium gibt ab circa 10 Uhr eine Pressekonferenz zum Pilotversuch "Rechts abbiegen bei Rot".

Infrage kommen nur Kreuzungen, die gut einsehbar sind, weil ja nicht nur der Querverkehr, sondern auch die möglicherweise schwerer zu erkennenden Radfahrer und Fußgänger Grün haben – und diese in jedem Fall Priorität genießen müssen.

Autofahrerklubs skeptisch

Die Autofahrerklubs sind skeptisch: Wo das Rechtsabbiegen gefahrlos möglich ist, sei ohnehin oft schon eine eigene Ampelphase eingerichtet. Die geplante Umstellung könnte vor allem in den Städten bei den Ampelschaltungen zu gröberen Problemen führen, befürchtet der ARBÖ. Diese Schaltungen seien nämlich aufeinander abgestimmt – wenn künftig mehrere Fahrzeuge während der Rotphase rechts abbiegen, könnten gewisse Straßenstücke schneller verstopfen als zuvor.

Erfahrungen mit dem Rechtsabbiegen bei Rot gibt es unter anderem in Deutschland (in der ehemaligen DDR war das Rechtsabbiegen bei Rot Standard), in Rumänien (wo es meist durch grün blinkende Ampeln erlaubt wird) und in den USA (wo es überall erlaubt ist, wo es nicht verboten ist). (cs, 21.8.2018)