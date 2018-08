Mac Mini für Profis und "Billig"-Macbook mit Retina-Display kommen

Nachfolge für Macbook Air geplant – Neuer Mac Mini dürfte erheblich teurer werden

Der September naht, und wer die Techbranche kennt, der weiß: Die Zahl an neu vorgestellten Geräten wird sich bald wieder deutlich erhöhen. So nutzt etwa Apple traditionell diesen Monat, um die neueste iPhone-Generation vorzustellen, parallel dazu dürfte es heuer aber auch einige Neuerungen für Mac-Nutzer geben.

Günstiger

Apple arbeite derzeit an einem Nachfolger für sein Macbook Air, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Vergleich zur aktuellen Macbook-Palette bedeutet dies vor allem eines: Es wird wieder einen vergleichsweise günstigen Apple-Laptop geben. Denn während die aktuellen Macbooks bei 1.300 US-Dollar beginnen, soll das neue Modell wieder knapp 1.000 US-Dollar kosten.

Im Vergleich zum alten Air ist laut dem Bericht ein signifikantes Hardware-Upgrade geplant. So soll erstmals in dieser Geräteklasse ein hochauflösendes Retina-Display zum Einsatz kommen, das alte Macbook Air ist der letzte Apple-Laptop ohne ein solches. Die Größe des Displays soll hingegen mit 13 Zoll gleich bleiben, auch wenn der Rahmen rund um den Bildschirm deutlich schrumpfen soll. Unklar ist bei all dem derzeit noch, ob das neue Notebook unter der Namen Macbook Air verkauft wird, oder als neues Einsteigermodell für die Macbook-Reihe gelten soll.

Mac Mini

Parallel dazu sei aber auch ein Upgrade für ein Gerät geplant, das bei Apple bereits in komplette Vergessenheit geraten schien. Der Mac Mini soll zum ersten Mal seit dem Oktober 2014 erneuert werden. Dabei plane Apple allerdings auch eine strategische Neuausrichtung, wolle man sich doch künftig auf professionelle Nutzer konzentrieren, die einen kompakten Rechner auf ihrem Schreibtisch wollen. Das bedeutet wohl auch, dass eine deutliche Preiserhöhung zu erwarten ist.

Offen bleibt dabei, wann die neuen Macs vorgestellte werden sollen. War zuletzt noch von September – also parallel zur iPhone-Vorstellung – die Rede, spekuliert Bloomberg, dass ein entsprechender Launch im Rahmen eines eigenen Events im Oktober erfolgen könnte. (red, 21.8.2018)