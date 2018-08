Republikanische Thinktanks neues Ziel russischer Hacker

Microsoft spricht von mehreren gefälschte Webseiten der Hackergruppe "Fancy Bear", die versuchten, sich Anmeldeinformationen zu erschleichen

Washington – Russische Hacker hatten zuletzt offenbar konservative US-Thinktanks sowie den US-Senat im Visier. Das geht aus einem Bericht der Firma Microsoft hervor, aus dem die "New York Times" am Dienstag zitierte. Betroffen sind demnach unter anderem Organisationen, die sich kritisch über Präsident Donald Trump und Russland geäußert haben, etwa das Hudson Institute oder das International Republican Institute.

Microsoft hat nach eigenen Angaben mehrere Websites gefunden, die den Anschein erwecken sollten, als wären sie von den Instituten erstellt worden – die Betroffenen wurden allerdings auf Seiten weitergeleitet, die die Eingabe von Anmeldeinformationen und Passwörtern erforderten. Auch Seiten, die den US-Senat imitieren sollten, wurden entdeckt. Vorerst habe man aber keine Belege dafür, dass die Angriffe erfolgreich waren und Daten gestohlen werden konnten.



Die Seiten wurden Microsoft zufolge in den vergangenen Wochen von der Hackergruppe "Fancy Bear" (APT28) erstellt. Die Gruppe steht IT-Sicherheitsfirmen zufolge in Verbindung mit dem russischen Militärnachrichtendienst GRU und tauchte bereits bei den Hackerangriffen auf E-Mail-Server der Demokratischen Partei im Jahr 2016 auf. Die Hacker hatten damals gefälschte Anmeldeportale erstellt, etwa von E-Mail-Diensten wie Gmail. Anschließend hatten sie ihre Zielobjekte via E-Mail aufgefordert, auf der gefälschten Seite ihr Passwort zu ändern.

Breiter gefasste Ziele

Microsoft-Präsident Brad Smith sprach nun von einer Zunahme an Angriffen, vor allem betonte er aber, dass die Ziele der Angriffe mittlerweile breiter gefasst seien: "Das sind Organisationen, die informell mit Republikanern verbunden sind." Im Vorstand des International Republican Institute sitzen etwa mehrere hochrangige Republikaner, die Trumps Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin im Juli in Helsinki scharf kritisiert hatten, wie John McCain oder Mitt Romney.

Smith zufolge handelt es sich um "neue Sicherheitsbedrohungen für Gruppen, die mit den beiden politischen Parteien in Verbindung stehen". Um solche Angriffe im Vorfeld der Midterm-Wahlen im November abzuwenden, brauche es eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Technologiekonzernen und der Regierung. (maa, 21.8.2018)