Flüchtlingswelle aus Venezuela, Nachbarländer überfordert

Laut Uno haben 2,3 Millionen Menschen das Land verlassen, Ecuador und Peru verschärfen Einreisebestimmungen

Caracas – Angesichts der Flüchtlingswelle aus Venezuela hat der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) eine Krisensitzung des Ständigen Ausschusses der OAS gefordert.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bisher 2,3 Millionen Venezolaner in anderen Ländern Zuflucht gesucht. Die Massenflucht gilt als eine der größten Migrationsbewegungen in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas.

Nachbarn machen Grenzen dicht

Viele Nachbarländer sind von dem Ansturm überfordert. Um die Einreise der Flüchtlinge zu bremsen, verlangt Ecuador seit dem Wochenende, dass die Venezolaner über gültige Reisepässe verfügen. Auch Peru will seine Einreisebestimmungen bald verschärfen. In der brasilianischen Grenzregion kam es zuletzt zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen gegen Venezolaner.

Argentinien droht mit Internationalem Strafgerichtshof

Argentiniens Präsident Venezuelas vor dem Internationalen Strafgerichtshof anklagen. "In Venezuela werden Menschenrechte systematisch verletzt. Sie haben den Respekt für den Wert des Lebens verloren", beklagte der Mauricio Macri im Fernsehsender CNN.

foto: reuters/marcos brindicci Mauricio Macri will seinen Antrag gemeinsam mit den Staatschefs von Kolumbien, Chile und Paraguay in wenigen Wochen einreichen.

Zudem äußerte Macri Zweifel daran, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro tatsächlich Anfang des Monats Ziel einer Drohnenattacke bei einer Militärparade war. Sein Verhalten seitdem deute darauf hin, "dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es so war", sagte der Argentinier.

Währungsreform

Venezuela strich am Montag im Kampf gegen die Hyperinflation fünf Nullen bei den Preisen. Mit der neuen Regelung Präsident Maduro gegen die explodierende Inflation vorgehen. Kritiker hingegen sehen dies eher als einen weiteren Schritt sozialistischer Politik, der das südamerikanische Land tiefer in die Krise drücken könnte.

Mit der Preisänderung einher gehen eine Erhöhung des Mindestlohns um 3000 Prozent sowie Steueranhebungen, die die Staatseinnahmen stützen sollen. Zudem sollen Gehälter, Preise und der Wechselkurs des Landes an die staatlich unterstützte Kryptowährung Petro gekoppelt werden.

Wechselstuben erlaubt

Außerdem wird die strenge Kontrolle der Wechselkurse gelockert. Künftig dürfen in rund 300 Wechselstuben Devisen gehandelt werden. Bisher gab es in Venezuela eine ganze Reihe verschiedener Wechselkurse.

Präsident Maduro hatte in der Nacht zum Samstag im staatlichen Fernsehen umfassende Reformen angekündigt. "Ich will, dass sich das Land wieder erholt, und ich habe das Rezept dafür. Vertraut mir", sagte er. Venezuela steckt in einer tiefen Rezession. Der Rückgang der Ölpreise hat zu einem Einbruch der Staatseinnahmen geführt. Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge schrumpfte die Wirtschaft des Landes 2017 um zwölf Prozent. Für dieses Jahr sagt der IWF eine Inflation von einer Million Prozent in Venezuela voraus. . (red, APA, dpa, Reuters, 20.8.2018)