Millionen-Deal: Deutscher Provider kauft Linzer "World4You"

Sprecher gibt "hohen zweistelligen Millionenbeitrag" als Kaufpreis an

United Internet kommt mit den Betreibern von Internet-Auftritten in Österreich stärker ins Geschäft. Die Tochter 1&1 Internet SE übernimmt die Linzer World4You, den Marktführer im Webhosting in dem Nachbarland, von deren Gründer und Eigentümer Johannes Kührer.

"Hoher zweistelliger Millionenbetrag"

Ein Sprecher von United Internet bezifferte den Kaufpreis am Montag auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Der Dienstleister aus Montabaur könne damit seinen bisher prozentual einstelligen Marktanteil im Geschäft mit Domains, E-Mail- und Homepage-Diensten in Österreich mehr als verdoppeln. Der Webhosting-Markt in der Alpenrepublik sei deutlich weniger entwickelt als etwa in Deutschland, sagte der Sprecher.

Die vor 20 Jahren gegründete World4You verwaltet für 100.000 Kunden mehr als 250.000 Internet-Auftritte. Das Unternehmen soll weiterhin eigenständig geführt werden.

Mit Börsengang spekuliert

United Internet hatte für das Webhosting-Geschäft vor knapp zwei Jahren den Finanzinvestor Warburg Pincus an Bord geholt. Er hält ein Drittel der Anteile an der 1&1 Internet SE, in der die Sparte Business Applications gebündelt ist. Sie war beim Einstieg des Investors mit 2,6 Milliarden Euro bewertet worden. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth hatte bereits damals mit einem Börsengang der Tochter geliebäugelt. Konkrete Pläne gibt es aber nicht. (Reuters, 20.8.2018)