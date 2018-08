TV-Tipps für Dienstag, 21. August – mit Radiotipps

Re: Rom räumt auf, Universum: Naturparadies Europa, Willkommen Österreich, Mekka 1979 – Urknall des Terrors?, Carol, In China essen sie Hunde

18.30 MAGAZIN

Konkret: Bawag PSK erklärt Kundin für tot: Eine 90-jährige Dame aus Villach ist seit vielen Jahrzehnten Kundin bei der Bank, plötzlich wird ihr Konto gesperrt, alle Aufträge gehen zurück, Rechnungen werden nicht bezahlt – und es entstehen Spesen. Die Bank hatte die langjährige Kundin für tot erklärt – ohne Totenschein oder Verlassenschaftsakt. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Rom räumt auf – Bürger gegen den Verfall ihrer Stadt Vermüllte Parks, Graffiti, Schlaglöcher – die antike Stadt jammert angesichts von Schmutz und Verfall. Hinzu kommen chronische Misswirtschaft der Stadtverwaltung, Korruption und Bürokratie. Statt sich auf die Versprechungen der Politiker zu verlassen, lösen die Bürger der Ewigen Stadt die Probleme nun auf eigene Faust. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Naturparadies Europa – Von den Azoren zum Polarkreis (1/2) Anlässlich Österreichs EU-Ratspräsidentschaft begibt sich der Zweiteiler Naturparadies Europa in Kinofilmlänge auf eine Reise durch alle 28 EU-Staaten. Durch die Sendung begleitet Moderatorin Claudia Reiterer. Teil eins führt vom vulkanischen Archipel der Azoren bis nach Laponia in Nordschweden, Teil zwei am 28. August vom Polarkreis zum Mittelmeer. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf/epo film

22.00 TALK

Willkommen Österreich Stermann & Grissemann blicken zurück auf Highlights. Diese Woche mit Hans Knauß, Steffi Werger, Joko & Klaas und Niki Lauda. Bis 22.30, ORF 1

22.10 GESCHICHTE

Mekka 1979 – Urknall des Terrors? Im November 1979 stürmten mehrere Hundert schwerbewaffnete Männer die Große Moschee in Mekka. Es folgte eine rund zweiwöchige Besetzung, bei der rund tausend Menschen ums Leben kamen. Heute kann davon ausgegangen werden, dass das lange totgeschwiegene Ereignis wahrscheinlich die Geburtsstunde des islamistischen Terrors war. Bis 23.00, Arte

foto: arte

22.45 LIEBELEI

Carol (GB/AUS/USA 2015, Todd Haynes) Cincinnati, Anfang der 1950er-Jahre: Carol (Cate Blanchett) verbringt ein nettes Vorstadtleben mit reichem Mann, lieber Tochter und schicker Kleidung. Glücklich macht sie das nicht. Sie bricht aus der scheinbaren Idylle aus, verliebt sich in die Verkäuferin Therese (Rooney Mara). Sehenswert, nominiert für sechs Oscars. Bis 00.35, ARD

foto: ap

0.30 GROTESK

In China essen sie Hunde ( DK 1999, Lasse Spang Olsen) Bei Arvid läuft nicht alles rund, zuerst schlägt er Bankräuber k. o. und wird zum Helden des Tages, seine Freundin verlässt ihn trotzdem. Dann plagt ihn schlechtes Gewissen, der Bankräuber wollte mit dem Geld eine künstliche Befruchtung für seine Freundin zahlen. Skurriles Chaos. Bis 2.05, Tele 5