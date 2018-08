Pro und Kontra: Steuerautonomie für Bundesländer

PRO: Verantwortung übernehmen

von Leopold Stefan

Österreichs Landespolitiker sollten die Verantwortung für die Kostenseite ihrer Vorhaben übernehmen. Derzeit geben Länder in vollen Zügen Steuergeld aus, nehmen selber aber nur einen Bruchteil davon ein. Den Großteil der Mittel holt man sich beim Bund über den intransparenten Finanzausgleich. Das lädt regelrecht dazu ein, tief in die gemeinsame Kasse zu greifen, um so viel wie möglich für die eigenen Leute herauszuholen. Würden die Länder einen größeren Teil der Einnahmen selbst einheben, müssten sie darüber Rechenschaft ablegen.

Kritiker einer größeren Steuerautonomie warnen vor einem Wettbewerb der Bundesländer, die mit Entlastungen um Konzerne buhlen und in der Folge öffentliche Leistungen kürzen müssen. Allerdings zeigt der internationale Vergleich, etwa mit der Schweiz oder Schweden, dass stärkere steuerliche Kompetenz auf unteren Verwaltungsebenen nicht zum Verfall der Infrastruktur, zu schlechter Bildung und zur Unterversorgung strukturschwacher Regionen führt. Denn mehr Steuerautonomie schließt einen horizontalen und transparenten Finanzausgleich nicht aus.

Nur müssten sich Landespolitiker für sämtliche Versprechen die Frage gefallen lassen: Wer soll das bezahlen? Vielleicht zieht eine Mehrheit niedrigere Steuern dem Bau des nächsten Stadions vor. Beim neuen Krankenhaus wäre die Zahlungsbereitschaft eventuell höher – aber auch der Ärger, wenn das Projekt zum Milliardengrab wird. (Leopold Stefan, 20.8.2018)