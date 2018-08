Neneh Cherry ist Stargast des Wiener Wave-Festivals

Gastiert am 29. September im Wuk

Wien – Neneh Cherry ist Headliner des Wiener Waves-Festivals. Die dreitägige Veranstaltungsreihe, bei der internationale Nachwuchsbands aus dem FM4-Genre in diversen Clubs vorgestellt werden, findet heuer vom 27. bis 29. September statt.

Neneh Cherry wurde ab den 1980er-Jahren mit Hits wie "Seven Seconds" und "Buffalo Stance" bekannt. Aktuell meldet sie sich mit einer von Four Tet und 3D von Massive Attack produzierten Single namens "Kong" zurück. Sie gastiert am Abschlusstag im Wuk.

(red, 20.8.2018)