Philips Hue stellt zwei neue Ambilight-Systeme vor

Die Leuchten sollen im Herbst auf den Markt kommen und zwischen 70 und 270 Euro kosten

Signify, der Hersteller der Philips-Hue-Lampen, hat heute mit der Lichtleiste "Philips-Hue-Play" und der Steh- beziehungsweise Tischleuchte "Philips-Hue-Signe" zwei neue Ambilight-Systeme vorgestellt. Damit erweitert Signify das bestehende Philips-Hue-Sortiment kurz vor der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin.

Die zwei indirekten Lichtquellen können laut Herstellerangaben bis zu 16 Millionen unterschiedliche Farben darstellen und sollen, sofern hinter einem Bildschirm angebracht, den Betrachter noch stärker in Musik, Games und Videos eintauchen lassen.

"Philips-Hue-Play" als Lichtleiste

Bei "Philips-Hue-Play" handelt es sich um eine kompakte Lichtleiste, die mit der PC- oder Mac-Anwendung "Philips-Hue-Sync" kompatibel ist. "Philips-Hue-Sync" ist ein Tool, welches die abgespielten audiovisuellen Inhalte erfasst und in Echtzeit in ein Licht-Skript umwandelt. Dementsprechend können die am Bildschirm dargestellten Farben als szenische Hintergrundbeleuchtung auf die umliegenden Wände gestrahlt werden.

foto: signify Die "Philips-Hue-Play"-Lichtleiste kann bis zu 16 Millionen unterschiedliche Farben darstellen

Signify gab in einer Aussendung bekannt, dass die "Philips-Hue-Play"-Lichtleiste in Europa und Nordamerika ab kommenden Oktober für rund 70 Euro erhältlich sein wird. Für rund 130 Euro wird es die Lichtleiste im Doppelpack geben. Mit Hilfe eines sogenannten "Smart-Plug-Management-Systems" können laut Signify bis zu drei "Philips-Hue-Play"-Lichtleisten zusammengeschlossen werden, wobei man dafür nur einen einzigen Netzstecker benötigt.

"Philips-Hue-Signe" als Tisch- bzw. Stehleuchte

Bei der neuen "Philips-Hue-Signe" handelt es sich dagegen nicht um eine Lichtleiste, sondern um eine Steh- bzw. Tischleuchte. Die größere Stehleuchte wird für einen Preis von rund 270 Euro erhältlich sein, wohingegen die kleinere Tischleute 170 Euro kosten wird.

foto: signify Philips-Hue-Signe wird sowohl als Steh- beziehungsweise Tischleuchte erhältlich sein

Ähnlich wie die "Philips-Hue-Play"-Lichtleiste, wird auch die "Philips-Hue-Signe"-Leuchte mit der "Hue-Sync"-Anwendung kompatibel sein und ist somit laut Signify auch als Ambilight-Ergänzung nutzbar. Wie Signify angekündigt hat, werden die beiden Lampen Anfang September auf der IFA in Berlin offiziell präsentiert. (mapa, 20.08.2018)