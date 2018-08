Europas Fußballer des Jahres: Modric und Salah fordern Ronaldo

Die Uefa gab die Shortlist bekannt – Harder, Hegerberg und Henry bei Frauen nominiert

Nyon – Der kroatische Vizeweltmeister Luka Modric (Real Madrid) und der ägyptische Liverpool-Star Mohamed Salah fordern den portugiesischen Titelverteidiger Cristiano Ronaldo von Juventus Turin bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres heraus. Einer der drei wird am 30. August in Monaco ausgezeichnet, teilte die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Montag mit der Bekanntgabe der Shortlist mit. Modric war zum besten Spieler der WM in Russland gekürt worden.

Bei den Frauen dürfen sich die Dänin Pernille Harder vom deutschen Doublesieger VfL Wolfsburg sowie die Norwegerin Ada Hegerberg und die Französin Amandine Henry, beide von Olympique Lyon, Hoffnungen auf die Auszeichnung machen.

Trainer und Journalisten stimmten ab

Abgestimmt hatten für die Männer 80 Trainer von Mannschaften, die in der vergangenen Saison an der Gruppenphase der Champions und der Europa League teilgenommen haben. Die Coaches durften allerdings nicht für eigene Spieler stimmen. Zudem durften 55 ausgewählte Journalisten aus den diversen Mitgliedsländern der Uefa ihre Stimme abgeben. Bei den Frauen stimmten die Trainer der zwölf besten europäischen Teams und der acht Champions-League-Viertelfinalisten sowie 20 Journalisten ab.

Titelverteidiger Ronaldo, Modric Favorit?

Ronaldo hat die Wahl zuletzt zweimal für sich entschieden und ist mit vier Auszeichnungen Rekordhalter. Sein ewiger Rivale Lionel Messi, der bisher dreimal ausgezeichnet wurde, landete in der Vorauswahl nur auf dem fünften Rang.

Nominiert sind sämtliche Spieler, die für einen Verein im Wirkungskreis der Uefa spielen, gezählt werden Leistungen in sämtlichen Bewerben. Damit hat Modric gute Karten auf die Auszeichnung. Der Kroate wurde bei der Weltmeisterschaft in Russland Zweiter und zudem als bester Spieler geehrt. Salah hingegen scheiterte mit Ägypten in der Gruppenphase, für Ronaldo war mit Portugal im Achtelfinale gegen Uruguay Endstation. (sid, APA, 20.8.2018)