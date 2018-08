Historischer Kalender: 21. August

1703 – Der türkische Sultan und Kalif Mustafa II. wird durch einen Janitscharen-Aufstand gestürzt. Ahmed III. besteigt den Thron.

1848 – Der vierte Aufstand in Wien gegen die Herabsetzung der Arbeiterlöhne wird von der Stadtgarde blutig niedergeschlagen. 22 Menschen kommen ums Leben, rund 300 werden verletzt.

1918 – Ein britischer Großangriff auf Arras in Nordfrankreich drängt die deutsche Front erheblich zurück.

1948 – In Pjöngjang wird eine Provisorische Zentralregierung für die Koreanische Demokratische Volksrepublik gebildet.

1963 – Südvietnam wird vom Regime des katholischen Diktators Ngo Dinh Diem unter Kriegsrecht gestellt, zahlreiche buddhistische Tempel werden vom Militär gestürmt.

1968 – Verzweifelt setzt sich die tschechoslowakische Bevölkerung gegen die Warschauer-Pakt-Truppen zur Wehr, die in der Nacht überraschend einmarschiert waren und die führenden Reformpolitiker des "Prager Frühlings" mit Parteichef Alexander Dubcek an der Spitze in ihre Gewalt brachten.

1983 – Der philippinische Oppositionspolitiker Benigno Aquino wird bei seiner Rückkehr aus dem US-Exil auf dem Flugplatz von Manila ermordet.

1983 – Uraufführung des Musicals "La cage aux folles" ("Ein Käfig voller Narren") von Jerry Herman im Palace Theatre in New York.

1988 – Ein schweres Erdbeben im Himalaya fordert rund 1.000 Tote.

1993 – US-Präsident Bush holt Außenminister James Baker wieder als Stabschef ins Weiße Haus.

1993 – Der deutsche Finanzminister Waigel droht mit dem Scheitern der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, wenn die künftige Europäische Zentralbank nicht in Frankfurt am Main eingerichtet wird.

1998 – Der erste Baukartell-Prozess in Korneuburg endet mit 14 Schuldsprüchen.

2003 – Das argentinische Parlament hebt die Amnestiegesetze für Verbrechen unter der Militärdiktatur 1976-83 auf.

2013 – Bei einem Giftgaseinsatz im syrischen Bürgerkrieg sterben nach Angaben der Opposition in Vororten von Damaskus mehr als 1.300 Menschen. Die US-Regierung macht das syrische Regime von Bashar al-Assad für den Einsatz verantwortlich und kündigt internationale Konsequenzen an.

2013 – Der US-Soldat Bradley Manning wird für die Weitergabe vertraulicher Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt.

Geburtstage:

Giuseppe Guarneri, ital. Geigenbauer (1698-1744)

Jules Michelet, franz. Historiker (1798-1874)

Erzherzog Rudolf, öst.-ung. Kronprinz (1858-1889)

Edgar Conrad Bonjour, schwz. Historiker (1898-1991)

Art Farmer, US-Jazzmusiker (1928-1999)

Lady Janet Baker, brit. Sängerin (1933- )

Mohammed VI., König von Marokko (1963- )

Todestage:

James Wilson, US-Politiker (1742-1798)

Albert v. Chamisso, dt. Schriftst. (1781-1838)

Markos Botsares, griech. Freiheitskämpfer (1790-1823)

Stevan Hristic, jugosl. Komponist (1885-1958)

Hans Schalla, dt. Regisseur/Intendant (1904-1983)

Hans Günther Adler, öst.-brit. Schriftst. (1910-1988)

Benigno Aquino, philippin. Politiker (1932-1983)

Tatiana Troyanos, US-Opernsängerin (1938-1993)



(APA, 21.8.2018)