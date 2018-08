Die Geschichte Ihrer Zurückweisung: #ShareYourRejection

Im Job, in der Liebe, bei der Wohnungssuche – wo wurden Sie abgelehnt? Und wie haben Sie es dennoch geschafft?

Jeder wurde schon einmal zurückgewiesen. Mehrfach. Und in praktisch jedem Bereich des Lebens: bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, im Berufsalltag und natürlich auch in der Liebe. Manchmal war dies dann tatsächlich ein Schlusspunkt, manchmal muss man nur durchbeißen oder hat einfach irgendwann später einmal Glück. Fakt ist in jedem Fall: Das Leben geht weiter, und man weiß nie, welche Möglichkeiten der nächste Tag bringen wird. Und wer weiß, vielleicht ist die Ablehnung von gestern nur der erste Teil einer wunderbaren Erfolgsgeschichte?

In guter Gesellschaft: #ShareYourRejection

Auf Twitter teilten in diesen Tagen zahlreiche Autorinnen und Autoren ihre umfangreichen Erfahrungen mit Ablehnung und Zurückweisung – und wie aus anfänglichem Scheitern letztendlich doch noch Erfolgsgeschichten wurden. So auch Arianna Huffington und Judd Apatow:

Manche finden erst durch die Ablehnung zu ihrem eigenen, erfüllenden Weg:

Die meisten haben wohl die eine oder andere Geschichte zum Thema Ablehnung beim Bewerbungsprozess – ob für den Job oder eine Ausbildung. So auch diese Userin:

Besonders hart wird es, wenn die Zurückweisung gleich mehrere Bereiche des Lebens betrifft:

Was ist die Geschichte Ihrer Ablehnung?

Sie sind nicht allein – es erging allen schon so. Welche Ablehnung haben Sie nie vergessen? Wie hat sie Ihr Leben beeinflusst? Und wie stehen Sie heute dazu? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 22.8.2018)