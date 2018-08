Battle-Royale-Modus bei "Battlefield 5" nicht zum Start dabei

Auch die optischen Anpassungsmöglichkeiten bei Fahrzeugen sollen zum Launch fehlen

Battlefield 5 wird zum Launch am 19. Oktober ohne Battle-Royale-Modus und optische Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge kommen. Der EA-Shooter erscheint am 19. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One – als Thema wurde dieses Mal der Zweite Weltkrieg ausgewählt. Wann der Battle-Royale-Modus integriert wird, lässt Entwickler DICE laut Gamestar.de noch offen.

Schwache Vorbesteller-Zahlen

Für September 2018 ist die erste Beta von Battlefield 5 geplant. Die zweite Alpha soll im Rahmen der anstehenden Gaming-Messe Gamescom präsentiert werden. Kürzlich meldete die Analystefirma Cowen, dass die bisherigen Vorbestellerzahlen zu dem Shooter recht "schwach" sind. Schuld daran soll laut Cowen Call of Duty: Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 sein, die fast zeitgleich erscheinen. (red, 20.08.2018)