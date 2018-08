Logitech "Mx Vertical": Neue Maus soll Ermüdung der Handgelenke vorbeugen

Die Maus wird ab September 2018 für rund 110 Euro erhältlich sein

Logitech hat mit der sogenannten Logitech "Mx Vertical" eine neue ergonomisch geformte Maus vorgestellt. Die "Mx Vertical" wurde speziell entwickelt, um die Muskebelastung im Unterarm und den Druck auf das Handgelenk zu reduzieren. Dafür hat Logitech das Gehäuse der Maus in einem vertikalen Winkel von 57 Grad ausgerichtet. Laut Logitech soll durch den "einzigartigen Auflagewinkel" verhindert werden, dass Nutzer beim Arbeiten ihren Unterarm verdrehen.

foto: logitech Die Oberfläche besteht aus Gummi

foto: logitech Ob die Maus auch für Linkshänder erscheinen wird, ist bis dato noch nicht bekannt

In einer Aussendung betont die Leiterin der Produktentwicklung von Logitech Delphine Donne-Crock: "Wir wissen, dass viele Computernutzer Beschwerden in der Hand, am Unterarm und am Handgelenk haben, mit der ‘Mx Vertical’ können Nutzer produktiv arbeiten und ihre Maushand schonen."

Reduktion der Muskelaktivität beim Arbeiten

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 110 Euro handelt es sich bei der Logitech "Mx Vertical" nicht unbedingt um ein Schnäppchen. Dafür verspricht der Hersteller beim Arbeiten mit der Maus aufgrund der "natürlichen Händedruck-Position" eine Reduktion von zehn Prozent der Muskelaktivität. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, wird die Maus zudem über eine Gummioberfläche und eine Daumenauflage verfügen.

Laut Logitech ist das Design für "eine Vielzahl von Handformen und Größen" ausgelegt. Der Hersteller hat bis dato jedoch noch keine Angaben gemacht, ob die Maus auch für Linkshänder erscheinen wird.

Technische Details

Die "Mx Vertical" soll über einen 4.000 DPI-Sensor verfügen, der die "Handbewegungen um das bis zu Vierfache" reduziert. Zudem können Nutzer über einen extra Schalter die Geschwindigkeit des Cursors regulieren. Wie Logitech betont, soll die Maus bei voller Ladung bis zu vier Monate lang genutzt werden können. Eine Schnellladefunktion ermögliche zudem bei einer Ladung von nur einer Minute eine Nutzungsdauer von zirka einer Stunde, so Logitech. (mapa, 20.08.2018)