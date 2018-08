Apple entfernt zigtausende Apps aus chinesischem App Store

Der iPhone-Hersteller reagiert auf Vorwürfe der chinesischen Staatsmedien, denen zufolge Glücksspiel-Apps abrufbar waren

Apple hat laut Medienberichten rund 25.000 Anwendungen aus seinem chinesischen App Store entfernt. Dabei soll es sich um Glücksspiele handeln, die in China verboten sind. Das betonte Apple in einem Statement, wenngleich die Anzahl der verbotenen Anwendungen nicht bestätigt wurde. Momentan bietet Apple in China über 1,8 Millionen Apps an.

Kampagne staatlicher Medien

Die Löschung erfolgt nach einer Kampagne staatlicher chinesischer Medien, die gegen Apple mobil gemacht hatten. Laut BBC sei es nicht das erste Mal, dass Apple auf Vorwürfe in chinesischen Zeitungen und Fernsehsendungen reagiert. So waren vergangenes Jahr Skype und VPN-Anbieter entfernt worden.

Schwieriges Terrain

Der Umgang der US-amerikanischen Techkonzerne mit chinesischer Überwachung und Zensur sorgt immer wieder für Aufsehen. Momentan macht Google mit seinem Plan einer eigenen Suchmaschine für China Schlagzeilen. Das soziale Netzwerk Facebook ist hingegen in China verboten, versucht jedoch seit Jahren, Zutritt zu erlangen. (red, 20.8.2018)