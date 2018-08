Smarte Lautsprecher: Google dominiert, Amazon verliert

Aktuelle Verkaufszahlen zeigen starkes Wachstum auch bei chinesischen Herstellern

Vor nicht allzu langer Zeit war Amazon noch so etwas wie der Alleinherrscher im Markt für smarte Lautsprecher. Wie massiv sich diese Situation mittlerweile verändert hat, zeigen nun die aktuellsten Zahlen der Marktforscher von Canalys.

Ranking

Mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent bildet Amazon mittlerweile nur mehr die Nummer 2 bei den Anbietern für smarte Lautsprecher. Zum Vergleich: Im Vorjahr kamen noch 82,3 Prozent sämtlicher in dieser Kategorie verkauften Geräte von dem Online-Händler. Angesichts dessen, dass dieser Markt noch sehr jung ist, sind größere Umschichtungen an sich zwar nicht ungewöhnlich, verblüffend ist aber, dass Amazon im zweiten Quartal sogar in absoluten Stückzahlen weniger Echos verkauft hat, als noch ein Jahr zuvor. Während Amazon also 14 Prozent weniger Geräte abgesetzt hat, wächst der Gesamtmarkt mit einem Plus von 187 Prozent weiter rasant.

grafik: canalys Die aktuellen Marktzahlen von Canalys.

Google

An der Spitze steht dabei Google, das im letzten Quartal weltweit 5,4 Millionen Google Home verkaufen konnte, womit man auf einen Marktanteil von 32,3 Prozent kommt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 449 Prozent. Google steht damit übrigens bereits das zweite Quartal in Folge an der Spitze.

China

Auffällig ist aber auch wie stark mittlerweile chinesische Hersteller in der Statistik vertreten sind. So befindet sich Alibaba nun mit 17,7 Prozent auf Platz 3, gefolgt von Xiaomi mit 12,2 Prozent, beide waren letztes Jahr noch gar nicht gelistet. Betont sei dabei, dass das Konkurrenzverhältnis zwischen Amazon und Google auf der einen Seite und den chinesischen Herstellern auf der anderen begrenzter Natur ist, da die jeweiligen Geräte üblicherweise nicht in den gleichen Ländern verfügbar sind.

Keinen eigenen Eintrag führt Canalys für Apple, das mit dem Homepod ja seit einigen Monaten auch in diesem Bereich aktiv ist. Das bedeutet, dass das Unternehmen wohl irgendwo in jenen 13,2 Prozent zu finden ist, die die Marktforscher für "andere Anbieter" reserviert haben. (apo, 20.8.2018)