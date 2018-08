Hochschwangere Ministerin radelte für Geburt ins Krankenhaus

Die neuseeländische Frauenministerin Julie Anne Genter trat den Weg ins Krankenhaus mit dem Fahrrad an

Wellington – "Ja mir san mit'm Radl da" – unzählige Anlässe lassen sich mit diesem Klassiker musikalisch untermalen. Geburten zählen an sich nicht dazu. Bisher. Die hochschwangere neuseeländische Frauenministerin Julie Anne Genter trat nämlich den Weg ins Krankenhaus zur Entbindung ihres Kindes mit dem Fahrrad an.

Die 42-jährige Grünen-Politikerin legte am Sonntag den kurzen Weg zwischen ihrer Wohnung in Auckland und dem städtischen Krankenhaus mit dem Rad zurück, wie sie in sozialen Netzwerken berichtete. Die Strecke beträgt einen Kilometer.

"Mein Partner und ich sind mit dem Fahrrad gefahren, weil im Auto nicht genug Platz war", sagte die Ministerin. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie mit deutlich sichtbarem Babybauch neben ihrem Fahrrad stehend zeigt.

Kind noch nicht entbunden

Die in der 42. Woche schwangere Politikerin begab sich nach eigenen Angaben ins Krankenhaus, um die Geburt einleiten zu lassen. Bis Montagnachmittag (Ortszeit) hatte Genter noch nicht entbunden, wie ein Sprecher ihrer Partei sagte.

Genter ist bereits das zweite Mitglied der neuseeländischen Regierung, das während der Amtszeit ein Kind bekommt. Premierministerin Jacinda Ardern brachte am 21. Juni ein Mädchen zur Welt. Nach kurzem Mutterschutz nahm sie Anfang August wieder ihre Arbeit auf. (red, APA, 20.8.2018)