Sony erklärt, warum Android-Updates so lange brauchen

Infografik soll Einblick in einen ziemlich komplizierten Prozess bringen – Welche Geräte Android 9 bekommen

Mit dem Project Treble hat Google eine neue Grundlage für Android geschaffen, die es den Hardwareherstellern erlauben soll, künftig deutlich schneller Updates zu liefern. Warum das trotzdem nicht bedeutet, dass künftig umgehend neue Android-Generationen für alle Smartphones zur Verfügung stehen, versucht nun Sony mit einer Infografik zu erklären.



Ablauf

Die Erstellung eines Android-Updates sei ein langwieriger Prozess, betont Sony. Den Anfang mache das Platform Development Kit (PDK), das man wenige Wochen vor der Freigabe einer neuen Android-Release erhält, und welches erste Vorbereitungsarbeiten ermöglicht. Der wahre Startschuss erfolge dann aber erst mit der Freigabe des Source Codes, in Folge würden dann erste Testversionen erstellt. Anschießend folge die Anpassung der Hardwareabstraktionsschichten für die neue Version, um sicher zu stellen, dass die bestehende Hardware problemlos mit der neuen Softwaregeneration zusammenarbeite.

Dazu kommt dann noch jener Schritt, den das Unternehmen "Sonyfication" nennt, also die Modifizierung der Software nach den eigenen Vorstellungen. Die weiteren Schritte sind vor allem von Tests bestimmt – und zwar sowohl innerhalb von Sony als auch bei Partnern und Nutzern.

Fragen

So hübsch gemacht die Infografik fraglos ist, scheint sie nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand zu sein. So passen einige Punkte nicht mit dem zusammen, war über den aktuellen Ablauf des Update-Prozesses bekannt ist. So hat etwa Sony selbst am Beta-Programm für Android 9 teilgenommen, was heißt, dass man auch schon wesentlich früher Zugriff auf den Quellcode der neuen Version hatte, als hier ausgewiesen wird. Zudem ermöglicht das Project Treble, dass die erwähnten HAL-Aktualisierungen und die Softwareanpassungen parallel durchgeführt werden können, und nicht mehr wie früher hintereinander stattfinden müssen. Details dazu wie lange jeder dieser einzelnen Schritte typischerweise dauert liefert Sony leider ebenfalls nicht.

Update

Parallel dazu legt Sony offen, welche der eigenen Smartphones das Update auf Android 9 "Pie" erhalten sollen, die Liste entspricht dabei dem, was ohnehin schon im Vorfeld durchgesickert war. Ab November soll es demnach die ersten Updates für Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, Xperia XZ Premium, XZ1 und XZ1 Compact geben. Anfang 2019 soll die neue Version dann an XA2, XA2 Ultra and XA2 Plus ausgeliefert werden. (apo, 20.8.2018)