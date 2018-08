Apple Store nach iPad-Explosion evakuiert

Drei Personen mussten bei Vorfall in Amsterdam behandelt werden – Offenbar Akku in Flammen aufgegangen

Auch wenn die Hersteller in den letzten Jahren gehörige Anstrengungen unternommen haben, die in Smartphones und Tablets verwendeten Lithium-Ionen-Akkus sicherer zu machen, so verbleibt doch eine simple Realität: Aktuelle Akkutechnologien sind mit einem Risiko verbunden, das sich nie komplett eliminieren lässt.

Explosion

Am Sonntag musste der Apple Store in Amsterdam kurzfristig evakuiert werden. Der Grund: Der Akku eines iPads war mitten im Geschäft explodiert. Die Angestellten dürften dabei bereits auf solche Vorfälle trainiert sein, und haben schnell reagiert. Das betreffende iPad wurde laut einem Bericht von 9to5Mac in eine Kiste mit Sand gesteckt, womit ein größerer Brand verhindert werden konnte.

Verletzung

Trotzdem wurden bei dem Fall drei Angestellte des Apple Stores verletzt, wie niederländische Medien berichten. Allesamt klagten sie aufgrund der ausgetretenen Chemikalien über Probleme beim Atmen. Der Store wurde umgehend evakuiert, nach einer Prüfung der Feuerwehr ist er mittlerweile aber wieder geöffnet.

Vorgeschichte

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Apple Store aufgrund eines solchen Vorfalls evakuiert werden muss. So kam es alleine dieses Jahr schon zu ähnlichen Ereignissen im Zürich sowie in Spanien, wo jeweils der Akku eines iPhones in Flammen aufging. (red, 20.8.2018)