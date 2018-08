Thiem in ATP-Ranking nun auf Platz neun

Djokovic nach Cincinnati-Sieg schon Sechster

London – Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste eine Position verloren und ist nun Neunter, nur 50 Zähler vor David Goffin. Der Belgier ist nach seinem Siegeszug ins Cincinnati-Halbfinale in die Top Ten zurückgekehrt. Cincinnati-Triumphator Novak Djokovic kletterte von Platz zehn auf sechs und überholte damit auch Thiem.

Im Race to London ist fast schon wieder alles beim Alten im wahrsten Wortsinn: Djokovic schloss als nunmehr drittbester Spieler 2018 zu Nadal und Federer auf. Thiem liegt im Kampf um ein Masters-Ticket für die ATP World Tour Finals aktuell auf dem achten Platz.

Bei den Damen hat die überraschende Cincinnati-Siegerin Kiki Bertens, die Ende 2017 noch 31. war, den Sprung in die Top Ten noch nicht geschafft. Die 26-jährige Niederländerin liegt nun als 13. so gut wie nie zuvor. (APA, 20.8.2018)

Die Tennis-Weltranglisten vom 20. August:

HERREN:

1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 10.040 Punkte

2. (2) Roger Federer (SUI) 7.080

3. (3) Juan Martin Del Potro (ARG) 5.500

4. (4) Alexander Zverev (GER) 4.845

5. (6) Kevin Anderson (RSA) 4.615

6. (10) Novak Djokovic (SRB) 4.445

7. (7) Marin Cilic (CRO) 4.445

8. (5) Grigor Dimitrow (BUL) 3.790

9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.485

10. (11) David Goffin (BEL) 3.435

Weiters:

133. (137) Gerald Melzer (AUT) 423

140. (136) Dennis Novak (AUT) 409

206. (202) Sebastian Ofner (AUT) 272

220. (223) Lucas Miedler (AUT) 256

254. (255) Maximilian Neuchrist (AUT) 219

259. (262) Jurij Rodionov (AUT) 210

Race to London:

1. Nadal 6.760*

2. Federer 4.620

3. Djokovic 4.445

4. Zverev 4.275

5. Del Potro 3.710

6. Cilic 3.455

7. Anderson 3.270

8. Thiem 3.005

9. Isner 2.570

10. Fabio Fognini (ITA) 1.895

Doppel:

1. (1) Mike Bryan (USA) 8.115

2. (2) Oliver Marach (AUT) 7.040

3. (3) Mate Pavic (CRO) 6.840

4. (7) John Peers (AUS) 6.395

Weiters:

16. (19.) Alexander Peya 4.295

47. (50) Philipp Oswald (alle AUT) 1.575

Race:

1. Marach/Pavic 6.590*

2. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 4.570

3. Bryan/Bob Bryan 4.355

4. Nikola Mektic/Peya (CRO/AUT) 3.920

* bereits für London qualifiziert

DAMEN:

1. (1) Simona Halep (ROU) 8.061

2. (2) Caroline Wozniacki (DEN) 5.975

3. (3) Sloane Stephens (USA) 5.482

4. (4) Angelique Kerber (GER) 5.305

5. (6) Petra Kvitova (CZE) 4.840

6. (5) Caroline Garcia (FRA) 4.725

7. (7) Elina Switolina (UKR) 4.555

8. (8) Karolina Pliskova (CZE) 4.105

9. (10) Julia Görges (GER) 3.815

10. (11) Jelena Ostapenko (LAT) 3.787

Weiters:

245. (245) Barbara Haas (AUT) 222

246. (247) Julia Grabher (AUT) 220