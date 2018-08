Volleyball-Herren unterliegen Albanien – ÖVV-Frauen holen 1. Sieg

ÖVV-Herren treffen am Mittwoch auf Tabellenführer Portugal – Frauen-Nationalteam spielt auswärts gegen Kroatien

Tirana – Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Sonntag in der EM-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach dem Auftaktsieg gegen Kroatien bezog eine inkonstant aufspielende ÖVV-Equipe im zweiten Gruppenspiel gegen Albanien eine 2:3-Niederlage. Bereits am Mittwoch warten in Braga die noch makellosen Portugiesen (17.30 Uhr, live ORF Sport+).

"Wir haben versucht, alles an Energie auf den Platz zu bringen, aber es hat heute nicht gereicht", sagte ÖVV-Teamchef Michael Warm in einer ersten TV-Stellungnahme. Dabei machten sich die Österreicher mit vielen Eigenfehlern oftmals selbst das Leben schwer. Im Parallelspiel besiegte Portugal Kroatien in Zagreb klar mit 3:0 (18,22,18).

ÖVV-Frauen feiern 1. Quali-Sieg

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen ist dagegen nach dem Fehlstart in der EM-Qualifikation nun in die Erfolgsspur eingebogen. Einem 1:3 daheim gegen die Schweiz ließ die Mannschaft von ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic am Sonntag in Gruppe B in Tirana ein deutliches 3:0 (21,16,14) gegen Albanien folgen. Nächster Gegner ist am Mittwoch erneut auswärts Kroatien (21.15 Uhr, live ORF Sport+)

ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic war trotz des klaren Erfolges nicht ganz zufrieden: "Der Druck auf die Mädchen war enorm, weil sie wussten, dass nur ein Sieg unsere Chance auf die EM-Teilnahme aufrechterhalten konnte. Wir hatten einige Schwierigkeiten. Natürlich sind wir nun mit den drei Punkten zufrieden, aber die Mädchen wissen, dass sie die Qualität ihres Spiels rasch steigern müssen." Im Parallelspiel fertigte Kroatien auswärts in Schönenwerd die Schweiz mit 3:1 ab und führt die Tabelle nach zwei Siegen mit sechs Punkten an. Österreich und Schweiz halten bei je drei Zählern. Die Top zwei qualifizieren sich für die Endrunde 2019. (APA, 20.8.2018)

Ergebnisse der Volleyball-EM-Qualifikation am Sonntag:

Männer – Gruppe-D:

In Tirana: Albanien – Österreich 3:2 (-27,25,13,-20,8)

In Zagreb: Kroatien – Portugal 0:3 (-18,-22,-18)

Tabelle: Portugal 6 Punkte vor Österreich 4, Albanien 2 und Kroatien 0

Frauen – Gruppe B:

In Tirana: Albanien – Österreich 0:3 (-21,-16,-14)

In Schönenwerd: Schweiz – Kroatien 1:3 (22,-23,-21,-13)

Tabelle: Kroatien 6 Punkte vor Österreich und Schweiz je 3 sowie Albanien 0