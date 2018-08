Österreichs erste E-Sports-Genderbauftragte: "Als Frau muss man sich viel mehr beweisen"

Der Frauenanteil im heimischen kompetitiven Gaming liegt unter fünf Prozent, Yvonne Scheer will dies nun ändern.

Yvonne "MissMadHat" Scheer ist Österreichs Genderbeauftragte des heimischen E-Sport-Verbandes. Im Interview mit Profil Online erzählt die professionelle Spielerin unter anderem, wie hart es als Frau ist, in die männerdominierte Welt des kompetitiven Computerspielens einzudringen. So sagt sie etwa, dass man sich "als Frau im E-Sport viel mehr beweisen muss" und "oft belächelt wird".

foto: aut pbo Yvonne Scheer mit ihrem Team "AuT pBo".

"Zurück in die Küche!"

"Wenn jemand meinen weiblichen Nicknamen sieht, gibt es meist drei Möglichkeiten, was passiert: 1. Die Person denkt, es steckt gar keine Frau dahinter. 2. Die Person will mich als Freundin adden, gerade weil ich eine Frau bin. 3. Ich werde total degradierend behandelt und bekomme Nachrichten wie 'Hey, zurück in die Küche, bring mir ein Bier!'", berichtet die Frau weiter im Gespräch mit Profil Online.

Verhalten nur online



Viele Spielerinnen hätten in weiterer Folge Angst, dass bei Offline-Events ein ähnliches Verhalten vorzufinden ist. Dies ist laut Scheer aber definitiv nicht so. Um generell mehr Frauen für E-Sport in Österreich zu gewinnen, arbeitet die Genderbeauftragte bereits an "vielen Projekten", wie sie selbst sagt. Weibliche E-Sportlerinnen sollen gefördert werden – eine eigene Liga für Frauen ist laut Scheer aber nicht geplant.

Kaum E-Sportlerinnen in Österreich

In Österreich soll die Quote an E-Sportlerinnen unter fünf Prozent liegen. Laut der Genderbeauftragen würde das kompetitive Computerspielen hierzulande allgemein noch in den Kinderschuhen stecken. In Asien sei man im Vergleich dazu bereits viel weiter. Allerdings würde sich laut der E-Sportlerin und Casterin auch "langsam etwas tun".

A1 eSports League

In Österreich gibt es mit der A1 eSports League die erste E-Sports-Liga, die von einem größeren Unternehmen aufgezogen wird. Gespielt werden "League of Legends", "Project Cars 2" und "Clash Royale". Insgesamt werden 32.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Im Vergleich zu internationalen Turnieren ist dies nur ein sehr kleiner Betrag. Bekannte E-Sportler können durchaus als Millionäre eingestuft werden. (dk, 20.08.2018)