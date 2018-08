Mutmaßlicher Messer-Angreifer in spanischer Polizeistation getötet

Der Mann war mit einem Messer in die Amtsstube eingedrungen. Außer dem Angreifer wurde niemand verletzt

Barcelona – In Cornellà de Llobregat nahe Barcelona haben spanische Polizisten Montagfrüh einen Mann erschossen, der mit einem Messer die Polizeistation angreifen wollte. Der 29-Jährige sei mit dem Ausruf "Allahu Akbar" in die Amtsstube eingedrungen, schreibt die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf einen Behördensprecher.

Der junge Mann sei algerischer Herkunft und habe Aufenthaltspapiere für Spanien gehabt, meldet der Sender Cadena Sur. Er habe in Cornellà de Llobregat gewohnt. Bei der Aktion ist nach Angaben der Polizei keiner der Beamten verletzt worden.

Laut der katalanischen Zeitung "El Periódico" wird zur Stunde die Wohnung des mutmaßlichen Angreifers durchsucht. Vor wenigen Tagen, am Freitag, hatten in Barcelona Zehntausende Menschen jener 16 Todesopfer gedacht, die islamistische Attentäter am 17. August 2017 bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen in der beliebten Spazier- und Ausgehmeile Las Ramblas getötet hatten. (red, 20.8.2018)